Série B: Amazonas perde para América-MG em Minas Gerais por 3 a 1

Manaus – O Amazonas FC sofreu um revés pelo Campeonato Brasileiro Série B, na noite desta quinta-feira (17). A Onça encarou o América-MG, no estádio Independência, e foi superada pelo placar de 3 a 1, em duelo válido pela terceira rodada da segunda divisão nacional. O adversário da quarta rodada será o Avaí (SC), na próxima segunda-feira (21), às 17h, na Arena da Amazônia.

O jogo

Logo aos quatro minutos, o América abriu o placar. Miguelito lançou Miquéias, que saiu na cara do goleiro Renan e bateu no alto para marcar.

O time da casa voltou a assustar aos 11. Fabinho cortou para a perna esquerda, bateu e Renan caiu para encaixar. Três minutos depois, Alyson lançou para Rafael Tavares, que entrou pelas costas da defesa americana na linha de fundo, ganhou no corpo do adversário e tentou o passe para o meio, onde estava Henrique Almeida, mas o arqueiro Matheus Mendes evitou.

O Amazonas melhorou na partida, mas não ao ponto de ameaçar a meta do Coelho. O América apostava em bolas longas pra surpreender a defesa da Onça. Até que aos 35, o Amazonas chegou ao empate. Rafael Tavares tocou para Rodrigo Varanda, ele cruzou rasteiro na direção de Henrique Almeida, mas antes de chegar no atacante, o zagueiro do América, Ricardo Silva, mandou contra o próprio patrimônio. O placar persistiu até o fim do primeiro tempo.

O América não demorou para marcar na volta do intervalo. Figueiredo descolou passe nas costas da defesa do Amazonas, Miguelito saiu de frente com Renan, o goleiro operou um milagre, mas Fabinho marcou no rebote, aos cinco. Miguelito seguiu incomodando o sistema defensivo Aurinegro. Aos 12, ele encheu o pé e acertou a trave. No rebote, Figueiredo bateu com a chapa do pé e tirou tinta da trave.

O América chegou ao terceiro, aos 18. Fabinho interceptou um passe e mandou em profundidade para Figueiredo carregar a bola, driblar Renan e estufar as redes. O Amazonas respondeu com chute forte de Diego Zabala, aos 30, onde Matheus Mendes defendeu em dois tempos.

Zabala ainda teve uma outra oportunidade aos 41. De longe, o meia tentou encobrir Matheus Mendes, mas o goleiro se recuperou e espalmou para escanteio. Fim de jogo: América 3 a 1 Amazonas.

Panorama e próxima partida

Com um ponto somado, o Amazonas ocupa a 17ª colocação. O adversário da quarta rodada será o Avaí (SC), na próxima segunda-feira (21), às 17h, na Arena da Amazônia.

