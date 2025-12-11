Separada, Ivete Sangalo chama a atenção ao postar música: “Sinto tua falta”

Cantora, que anunciou o fim do casamento com Daniel Cady recentemente, está curtindo férias na Bahia

Bahia- Ivete Sangalo deixou os fãs na dúvida se já bateu saudade de Daniel Cady, de quem ela anunciou a separação recentemente, após 17 anos juntos. A cantora fez uma publicação em uma rede social e usou como trilha sonora a canção Maçã do Amor, em que o trecho escolhido diz “sinto tanta tua falta, volta. Tá difícil sem você”.

Nas imagens, Veveta aparece curtindo a viagem para Juazeiro, na Bahia, onde passa alguns dias de férias. “Dias de sol e amor”, legendou ela.

Os seguidores de Ivete se empolgaram com a possibilidade da música ser uma mensagem ao ex. “Se fosse eu, depois de separada postando essa música, tava com indireta/sofrida [risos]“, escreveu um. ”E esse fundo musical?“, comentou outro. ”Indireta?“, questionou um terceiro.

Ivete e Daniel Cady anunciaram a separação no dia 27 de novembro, em um comunicado conjunto nas redes sociais.

“Decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito”, escreveram.

Os dois começaram a namorar em 2008 e se casaram 2011. Eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am