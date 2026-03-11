Seleção do Irã não participará da Copa do Mundo, diz ministro do Esporte

Declaração foi dada à TV estatal iraniana, em meio a acusações contra os Estados Unidos, um dos países que será sede do mundial

Irã – O Irã desistiu da Copa do Mundo da Fifa, segundo a agência Reuters. A informação foi dada pelo ministro do Esporte do país Ahmad Donyamali à TV estatal, na manhã desta quarta-feira (11).

“Considerando que este regime corrupto (os EUA) assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância poderemos participar da Copa do Mundo”, disse o ministro à televisão estatal.

A Copa do Mundo da Fiffa será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Nossas crianças não estão seguras e, fundamentalmente, não existem condições para participação”, disse Ahmad Donyamali

“Diante das ações maliciosas que realizaram contra o Irã, eles nos impuseram duas guerras em oito ou nove meses e mataram e martirizaram milhares de nosso povo. Portanto, certamente não podemos ter esse tipo de presença.”

No sorteio realizado em dezembro, os iranianos foram colocados no Grupo G ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. As três partidas da equipe estavam programadas para ocorrer nos Estados Unidos — duas em Los Angeles e uma em Seattle.

O Irã foi o único país ausente de uma cúpula de planejamento da Fifa com seleções participantes da Copa do Mundo realizada na semana passada em Atlanta. A agência Reuters entrou em contato com a FIFA para comentar o caso, mas ainda não obteve resposta.

O líder supremo Ali Khamenei foi morto em um ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel no dia 28 de fevereiro, que iniciou uma guerra que já dura 11 dias, com consequências graves para a economia mundial e insegurança sobre a produção e fluxo de petróleo no mundo.

Mais cedo, nesta quarta, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O líder americano teria apoiado a participação do Irã na Copa do Mundo deste ano, que será sediado conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá.

Trump disse anteriormente ao site Politico que não está preocupado com a participação do Irã, afirmando que o país foi “muito duramente derrotado”.

“Também falamos sobre a situação atual no Irã e sobre o fato de que a seleção iraniana se classificou para disputar a Copa do Mundo de 2026”, afirmou Infantino em publicação em sua conta oficial nas redes sociais.

“Durante as conversas, o presidente Trump reiterou que a equipe do Irã é, naturalmente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos.”

“Todos precisamos de um evento como a Copa do Mundo da FIFA para unir as pessoas agora mais do que nunca, e agradeço sinceramente ao presidente dos Estados Unidos pelo apoio, que demonstra mais uma vez que o futebol une o mundo”, acrescentou.

O Irã garantiu vaga em sua quarta Copa do Mundo consecutiva ao terminar na liderança do Grupo A na terceira fase das eliminatórias asiáticas no ano passado. Ainda assim, Mehdi Taj, presidente da Football Federation of the Islamic Republic of Iran, afirmou que a intensidade dos ataques realizados por forças dos Estados Unidos e de Israel não é um bom sinal para o torneio.

