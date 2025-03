Seleção brasileira de Futsal é campeã da Copa Intercontinental

Em campanha invicta, equipe marcou 25 gols na competição. O título veio em cima do Irã

Brasil – Pode comemorar, torcedor! Neste domingo (9), a Seleção Brasileira derrotou o Irã por 3 a 0 e foi campeã da Copa Intercontinental. Os gols foram de Felipe Valério e Neguinho (2).

Este foi o segundo título do Brasil após a conquista do hexacampeonato em 2024. Ainda no ano passado, a equipe foi campeã da Liga Evolução Zona Norte.

O Jogo

A disputa entre Brasil e Irã foi digna de uma decisão. Apesar da superioridade brasileira, os adversários tentavam a todo tempo marcar gols.

Ainda na primeira etapa, Felipe Valério abriu o placar para a Amarelinha e Neguinho ampliou a vantagem.

A partida continuou acirrada no segundo, mas mais uma vez Neguinho balançou a rede confirmando a vitória brasileira.

Campanha

A Seleção Brasileira fez sua estreia contra a Groênladia e venceu por 13 a 0.

Ainda na fase de grupo a equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier derrotou o Irã (5 a 2) e o Afeganistão (4 a 1).

Na decisão, venceu o Irã mais uma vez por 3 a 0.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am