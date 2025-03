Seis russos morrem e 39 turistas são resgatados após submarino afundar na costa egípcia do Mar Vermelho

CAIRO (Reuters) – Seis russos morreram e 39 turistas estrangeiros foram resgatados nesta quinta-feira, quando um submarino afundou na cidade turística de Hurghada, na costa egípcia do Mar Vermelho, informou o gabinete do governador local no Facebook, acrescentando que nenhum passageiro ou tripulante estava desaparecido.

O consulado russo em Hurghada disse que o submarino, chamado “Sindbad”, tinha 45 turistas russos a bordo, além de membros da tripulação.

“A maioria dos que estavam a bordo foi resgatada e levada para seus hotéis e hospitais em Hurghada”, afirmou o consulado.

O submarino estava equipado com grandes janelas circulares para permitir que os passageiros vissem os corais espetaculares e a vida marinha do Mar Vermelho, e era capaz de mergulhar a uma profundidade de 25 metros, de acordo com o site da empresa.

Era muito diferente da embarcação de aventura extrema que implodiu milhares de metros abaixo do Atlântico perto do Titanic afundado em junho de 2023.

O Mar Vermelho é um importante local para a crucial indústria de turismo do Egito, na qual os turistas russos desempenham um papel cada vez maior, mas tem ocorrido vários incidentes com barcos turísticos.

Em junho passado, um barco afundou após sofrer danos severos causados ​​por ondas altas, embora nenhuma vítima tenha sido relatada.

E em novembro, um barco turístico virou enquanto transportava 31 turistas e 13 tripulantes em uma viagem de mergulho de vários dias. A mídia local informou que pelo menos 11 pessoas morreram no incidente, que também foi atribuído às ondas altas.

(Reportagem de Mohamed Yosry e Mohamed Ezz, no Cairo, e Ahmed Elimam, em Dubai)

amazonianarede

Reuters