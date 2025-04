Santos atualiza situação de Neymar após lesão durante jogo contra Atlético-MG

Os exames detectaram uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda

São Paulo – O Santos divulgou nesta sexta-feira (18) um comunicado oficial detalhando a situação física de Neymar, que deixou o campo chorando na última quarta-feira (16), durante a vitória do clube sobre o Atlético-MG. O camisa 10 sentiu um incômodo muscular na coxa esquerda ainda no primeiro tempo da partida e precisou ser substituído.

De acordo com o departamento médico do clube, os exames detectaram uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda. O clube reforçou que a nova contusão não tem relação com a lesão anterior, que havia afastado o jogador dos gramados por cerca de 40 dias.

“Neymar Jr. já iniciou tratamento no CT Rei Pelé e será reavaliado periodicamente. Em paralelo, o trabalho de fortalecimento muscular continua, com foco em atingir os índices ideais para evitar novas lesões”, informou o Santos.

Ainda segundo o comunicado, essa nova intercorrência era uma possibilidade esperada, considerando o período de inatividade do atleta. A equipe médica, o staff do jogador e o próprio Neymar concordaram em manter o plano de reabilitação física, podendo incluir novas abordagens caso necessário.

Sem prazo definido para retorno, o camisa 10 segue em recuperação com o objetivo de voltar ao time com plena condição física.

