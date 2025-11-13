Ronaldo abandona em definitivo sonho de presidir a CBF: ‘Sistema escolheu assim’

Ex-jogador retirou sua candidatura no início de 2025 por não contar com o apoio mínimo de federações e clubes

São Paulo – Ronaldo Fenômeno confirmou que não pretende mais disputar a presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Segundo o ex-jogador, a decisão foi influenciada pela “escolha do sistema”, que inviabilizou sua candidatura.

“Abandonei completamente essa ideia depois dessa tentativa frustrada. Se o sistema escolheu assim, eu não tenho o que fazer no meio, somente tentar ajudar do lado de fora”, disse ele, na noite desta quarta-feira (12), no Leilão Galácticos, evento que ocorre no Clube Monte Líbano, em São Paulo, em celebração aos 15 anos da Fundação Fenômenos.

No início do ano, Ronaldo chegou a se lançar como pré-candidato ao cargo máximo da entidade. No entanto, não conseguiu reunir o apoio necessário de federações e clubes para oficializar sua candidatura. À época, concorreria contra Ednaldo Rodrigues, então presidente da CBF. Pouco depois, Rodrigues foi afastado e Samir Xaud assumiu a presidência, com quem Ronaldo mantém uma relação cordial.

Ronaldo em novos rumos

Longe das disputas políticas do futebol, Ronaldo concentra suas energias na Fundação Fenômenos, voltada a projetos sociais. Além disso, tem investido em outras modalidades esportivas, como tênis e padel, demonstrando que seu foco atual está fora dos gramados.

“O meu foco agora e principal objetivo é a Fundação Fenômenos. Trabalho em outras coisas, mas a Fundação é o que me enche os olhos e me motiva acordar para correr atrás de incentivos”, concluiu o ex-jogador.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am