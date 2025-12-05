Rodoviários ameaçam nova greve de ônibus na próxima terça em Manaus

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Divulgação) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/amazonas/rodoviarios-ameacam-nova-greve-de-onibus-na-proxima-terca-em-manaus/

A nova paralisação é motivada pela reivindicação do pagamento do 13º salário da categoria

Manaus- O Sindicato dos Rodoviários anunciou, nesta quinta-feira (4), nas redes sociais, a convocação da imprensa para comparecer à sede da entidade, onde será apresentada a nova greve prevista para ocorrer na próxima terça-feira (9), em Manaus.

Nos comentários da publicação, muitos trabalhadores da categoria demonstraram revolta com a falta de pagamento. “Vamos parar é amanhã se o pagamento não cair, só assim pra sermos levados a sério”, escreveu um. “Essa novela mexicana nunca acaba! Lamentável”, criticou outro.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, a nova paralisação é motivada pela reivindicação do pagamento do 13º salário da categoria, incluindo benefícios como cestas básicas, vale-alimentação e vale-lanche que, de acordo com ele, ainda não têm previsão de pagamento.

“Estamos convocando toda a imprensa para se fazer presente na sede do sindicato, para falar sobre nosso movimento grevista que vamos realizar sem data para terminar. Nossas principais reivindicações são o 13º da categoria, salários e benefícios (cestas básicas, vale-alimentação e vale-lanche), que não têm data para ser pagos. Vamos para a guerra”, declarou Givancir Oliveira.

Se a greve for concretizada, esta será a quarta paralisação realizada pelos rodoviários somente no segundo semestre de 2025.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.