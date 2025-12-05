Rodoviários ameaçam nova greve de ônibus na próxima terça em Manaus

A nova paralisação é motivada pela reivindicação do pagamento do 13º salário da categoria

Manaus- O Sindicato dos Rodoviários anunciou, nesta quinta-feira (4), nas redes sociais, a convocação da imprensa para comparecer à sede da entidade, onde será apresentada a nova greve prevista para ocorrer na próxima terça-feira (9), em Manaus.

Nos comentários da publicação, muitos trabalhadores da categoria demonstraram revolta com a falta de pagamento. “Vamos parar é amanhã se o pagamento não cair, só assim pra sermos levados a sério”, escreveu um. “Essa novela mexicana nunca acaba! Lamentável”, criticou outro.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, a nova paralisação é motivada pela reivindicação do pagamento do 13º salário da categoria, incluindo benefícios como cestas básicas, vale-alimentação e vale-lanche que, de acordo com ele, ainda não têm previsão de pagamento.

“Estamos convocando toda a imprensa para se fazer presente na sede do sindicato, para falar sobre nosso movimento grevista que vamos realizar sem data para terminar. Nossas principais reivindicações são o 13º da categoria, salários e benefícios (cestas básicas, vale-alimentação e vale-lanche), que não têm data para ser pagos. Vamos para a guerra”, declarou Givancir Oliveira.

Se a greve for concretizada, esta será a quarta paralisação realizada pelos rodoviários somente no segundo semestre de 2025.

