Rio Solimões se aproxima da cota de inundação severa em Manacapuru e cheia causa transtornos a moradores

Rio Solimões, em Manacapuru, interior do Amazonas, atingiu o nível de 19 metros neste domingo (18), segundo a régua de medição do porto do município, e está a apenas 60 cm de atingir a cota de inundação severa durante a cheia no estado em 2025. O maior volume de água, que já causava sérios problemas na zona rural, agora atinge a sede do município.

Em todo o Amazonas, mais de 209 mil pessoas estão sendo afetadas diariamente pelo fenômeno, direta ou indiretamente, com dificuldades de locomoção, perda de produção rural e inundações dentro das residências. 20 dos 62 municípios já estão em estado de emergência.

Historicamente, o processo de cheia na região tem início na segunda quinzena do mês de outubro, com o fim da seca, que em 2024 bateu recordes no estado.

Confira abaixo as cotas para o Rio Solimões, em Manacapuru:

Cota máxima registrada (2021): 20,86m

Cota de inundação severa: 19,60m

Cota de inundação: 18,20m

Cota de alerta: 17,70m

As águas do rio, que já tinham invadido as áreas dos bairros que ficam à margem, agora atingem o centro de Manacapuru. Na principal avenida da cidade, o comércio já se prepara para a continuidade da subida das águas. O empresário Wilson Balby é dono de um restaurante e ampliou a passarela de madeira erguida para dar acesso ao seu estabelecimento.

“Ano passado não foi preciso fazer ponte não, a água deu menos, mas esse ano já está bem avançado aqui”, afirmou.

Na zona rural, a cheia afetou toda região de várzea causando prejuízos para os produtores, que para não perder 100% da produção, enfrentam a água para colher o que podem.

“Não tem como dar tempo de colher porque está tudo verde ainda, ai vai tudo pro fundo. Ta todo mundo reclamando porque a enchente está muito rápida”, relatou o estivador Francuelho Santos.

O comerciante Manoel Cardoso depende da produção rural para abastecer o comércio que mantém no município. Ele lamenta as perdas, que impactam diretamente o seu negócio.

“Ta mais difícil agora. Enquanto a vazante não descer e até recuperar o plantio, o agricultor vai sofrer mais”, afirmou.

Apesar das dificuldades, a previsão do Serviço Geológico Brasileiro (SGB), apresentada no último mês durante o 2º Alerta de Cheias da Bacia do Amazonas de 2025, é de que o Rio Solimões atinja a marca de 19,63 metros no município até o fim do processo de enchente, que deve ocorrer na primeira quinzena de junho.

Situação de emergência

Desde sexta-feira (16), dois municípios passaram do estado de alerta para emergência conforme a Defesa Civil do Amazonas: São Paulo de Olivença, banhado pelo Rio Solimões, e Jutaí, banhado pelo rio que dá nome ao município e que é um afluente do Solimões.

Confira a lista dos 20 municípios que estão em situação de emergência e as medições registradas no sábado (17):

Humaitá – Rio Madeira – 22,22 metros

Apuí – Rio Madeira – não divulgado

Manicoré – Rio Madeira – 27,46 metros

Boca do Acre – Rio Purus – 8,73 metros

Guajará – Rio Juruá – 7,98 metros

Ipixuna – Rio Juruá – 10,38 metros

Novo Aripuanã – Rio Madeira – não divulgado

Benjamin Constant – Rio Solimões – não divulgado

Borba – Rio Madeira – 21,32 metros

Tonantins – Rio Amazonas – 16,08 metros

Itamarati – Rio Juruá – 19,33 metros

Eirunepé – Rio Juruá – 14,01 metros

Atalaia do Norte – Rio Solimões – 12,49 metros

Careiro – Rio Solimões – 19,32 metros

Santo Antônio do Içá – Rio Solimões – 13,72 metros

Amaturá – Rio Solimões – não divulgado

Juruá – Rio Solimões – 23,40 metros

Japurá – Rio Amazonas – 13,15 metros

São Paulo de Olivença – Rio Solimões – 14,28 metros

Jutaí – Rio Jutaí – 25,32 metros

Além dos municípios em emergência:

Três estão em estado de atenção;

37 em alerta;

e dois em normalidade.

Segundo o meteorologista e pesquisador Leonardo Vergasta, dois fenômenos explicam o aumento no volume dos rios em comparação a 2024:

O Inverno Amazônico, que traz chuvas acima da média para a Região Norte e deve durar até o fim de maio.

O La Niña, que chegou ao fim em abril, mas deixou consequências.

“No início de 2025, tivemos a atuação do La Niña, que resfria as águas do Pacífico Equatorial. Isso aumenta a intensidade das chuvas na região. Como coincidiu com nosso período chuvoso, desde fevereiro, toda a bacia amazônica registrou volumes de chuva acima do normal”, explicou o pesquisador.

