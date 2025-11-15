Rio de Janeiro bate recorde de turistas internacionais em 2025

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/economia/rio-de-janeiro-bate-recorde-de-turistas-internacionais-em-2025/

Retomada do aeroporto RioGaleão contribuiu para resultado

Rio de Janeiro- O Rio de Janeiro alcançou a marca de quase 1,8 milhão de turistas internacionais de janeiro a outubro de 2025. O número é maior do que todo o fluxo registrado em 2024, quando 1,5 milhão de turistas de outros países visitaram a região.

Na comparação com os primeiros oito meses de 2024, os dados revelam alta de 48,8% neste ano. Com o ritmo atual, o estado deve bater, em dezembro, outro recorde: ultrapassar a marca inédita de 2 milhões de visitantes estrangeiros.

Somente em outubro, foram 164.593 turistas internacionais, um aumento de 25,6% em comparação ao mesmo mês do ano anterior.

A Argentina segue como o principal país de origem, com 648.911 visitantes, seguida por Chile (303.341), Estados Unidos (174.163), Uruguai (85.948) e França (70.916).

Para o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, o desempenho é resultado direto da política de promoção internacional e da retomada do Aeroporto Internacional RioGaleão.

“Atingir 1,8 milhão de turistas internacionais é a prova de que o Rio voltou a ocupar seu lugar de destaque no cenário mundial. Esse avanço é fruto de um trabalho consistente de promoção, com presença nas principais feiras globais e ações em mercados estratégicos.”

Ainda segundo o secretário, a reativação do RioGaleão, que voltou a ter protagonismo na malha aérea internacional, contribuiu de forma “fundamental” no aumento do fluxo de turistas.

Além do município do Rio, visitantes estrangeiros têm aproveitado para conhecer o interior do estado, impulsionando pousadas, restaurantes, produtores e o comércio local.

O turismo internacional também tem contribuído para o desenvolvimento das economias regionais, ampliando oportunidades em todo o território fluminense.

Promoção internacional

O recorde alcançado é resultado das políticas de promoção internacional. Em 2025, a Secretaria de Estado de Turismo apoiou mais de 20 eventos gastronômicos em diferentes regiões, reforçando o compromisso com a interiorização da atividade turística e o fortalecimento dos circuitos locais de sabores.

O calendário inclui grandes eventos, como o Rio Gastronomia, além de festivais em municípios como Petrópolis, Cabo Frio, Búzios, Teresópolis, Volta Redonda, Miguel Pereira, Santa Maria Madalena, Visconde de Mauá e Penedo, entre outros.

Verão aquecido

Já a Prefeitura do Rio de Janeiro projeta um verão de 2026 ainda mais aquecido para a economia da cidade. Os números deste ano reforçam a força do turismo e das atividades econômicas ligadas ao lazer, à cultura e às praias cariocas.

De 21 de dezembro de 2024 a 20 de março de 2025, o Rio arrecadou R$ 142,6 milhões em impostos (ISS) provenientes de turismo e eventos, um crescimento real de 17,7% em relação ao verão anterior.

Mantido esse ritmo, a arrecadação no verão de 2026 poderá alcançar R$ 164,3 milhões em impostos.

O movimento turístico também apresentou resultados expressivos. Durante o verão de 2025, a cidade recebeu 5 milhões de visitantes, sendo 918,5 mil estrangeiros e 4,1 milhões de brasileiros – alta de 14,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A chegada de turistas internacionais cresceu 35,6%, enquanto o público nacional avançou 10,3%, segundo o Observatório do Turismo da Secretaria Municipal de Turismo.

Caso a tendência se repita, o verão de 2026 deve receber 5,7 milhões de turistas, com 1,2 milhão de visitantes internacionais e 4,5 milhões de nacionais.

“Após um ano de crescimento ininterrupto no turismo carioca, estamos nos preparando para receber o que esperamos ser o maior verão da cidade. Além do réveillon e do carnaval, esperamos crescer também através de nossos roteiros naturais, como nossas praias, trilhas e picos”, disse o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Praias

Além do impacto direto no turismo, as praias do Rio seguem como um importante motor econômico. De acordo com o estudo Economia das Praias do Rio, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, as atividades comerciais realizadas nas areias das praias cariocas movimentam, em valores atuais, cerca de R$ 5,1 bilhões por ano, valor que não inclui quiosques e restaurantes da orla.

A estimativa considera o número de ambulantes, barraqueiros, clientes e gastos médios diários.

“Os números mostram que o Rio está cada vez mais preparado para receber bem e gerar oportunidades. A expectativa para 2026 é de um novo salto na arrecadação e no turismo, com impacto direto na economia e na geração de empregos”, esclareceu o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima.

Com esses indicadores, o Rio de Janeiro consolida-se como um dos principais destinos turísticos do hemisfério Sul e se prepara para um verão de 2026 que promete bater novos recordes de visitantes, renda e oportunidades.

“Esses resultados nos deixam confiantes de que estamos no caminho certo. Tudo isso é fruto do que vem sendo investido e planejado para o turismo no Rio de Janeiro desde 2021, e olhando para o futuro” disse a secretária municipal de Turismo do município, Daniela Maia.

amazonianarede
Agência Brasil Portal d24am

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.