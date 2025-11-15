Rio de Janeiro bate recorde de turistas internacionais em 2025

Retomada do aeroporto RioGaleão contribuiu para resultado

Rio de Janeiro- O Rio de Janeiro alcançou a marca de quase 1,8 milhão de turistas internacionais de janeiro a outubro de 2025. O número é maior do que todo o fluxo registrado em 2024, quando 1,5 milhão de turistas de outros países visitaram a região.

Na comparação com os primeiros oito meses de 2024, os dados revelam alta de 48,8% neste ano. Com o ritmo atual, o estado deve bater, em dezembro, outro recorde: ultrapassar a marca inédita de 2 milhões de visitantes estrangeiros.

Somente em outubro, foram 164.593 turistas internacionais, um aumento de 25,6% em comparação ao mesmo mês do ano anterior.

A Argentina segue como o principal país de origem, com 648.911 visitantes, seguida por Chile (303.341), Estados Unidos (174.163), Uruguai (85.948) e França (70.916).

Para o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, o desempenho é resultado direto da política de promoção internacional e da retomada do Aeroporto Internacional RioGaleão.

“Atingir 1,8 milhão de turistas internacionais é a prova de que o Rio voltou a ocupar seu lugar de destaque no cenário mundial. Esse avanço é fruto de um trabalho consistente de promoção, com presença nas principais feiras globais e ações em mercados estratégicos.”

Ainda segundo o secretário, a reativação do RioGaleão, que voltou a ter protagonismo na malha aérea internacional, contribuiu de forma “fundamental” no aumento do fluxo de turistas.

Além do município do Rio, visitantes estrangeiros têm aproveitado para conhecer o interior do estado, impulsionando pousadas, restaurantes, produtores e o comércio local.

O turismo internacional também tem contribuído para o desenvolvimento das economias regionais, ampliando oportunidades em todo o território fluminense.

Promoção internacional

O recorde alcançado é resultado das políticas de promoção internacional. Em 2025, a Secretaria de Estado de Turismo apoiou mais de 20 eventos gastronômicos em diferentes regiões, reforçando o compromisso com a interiorização da atividade turística e o fortalecimento dos circuitos locais de sabores.

O calendário inclui grandes eventos, como o Rio Gastronomia, além de festivais em municípios como Petrópolis, Cabo Frio, Búzios, Teresópolis, Volta Redonda, Miguel Pereira, Santa Maria Madalena, Visconde de Mauá e Penedo, entre outros.

Verão aquecido

Já a Prefeitura do Rio de Janeiro projeta um verão de 2026 ainda mais aquecido para a economia da cidade. Os números deste ano reforçam a força do turismo e das atividades econômicas ligadas ao lazer, à cultura e às praias cariocas.

De 21 de dezembro de 2024 a 20 de março de 2025, o Rio arrecadou R$ 142,6 milhões em impostos (ISS) provenientes de turismo e eventos, um crescimento real de 17,7% em relação ao verão anterior.

Mantido esse ritmo, a arrecadação no verão de 2026 poderá alcançar R$ 164,3 milhões em impostos.

O movimento turístico também apresentou resultados expressivos. Durante o verão de 2025, a cidade recebeu 5 milhões de visitantes, sendo 918,5 mil estrangeiros e 4,1 milhões de brasileiros – alta de 14,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A chegada de turistas internacionais cresceu 35,6%, enquanto o público nacional avançou 10,3%, segundo o Observatório do Turismo da Secretaria Municipal de Turismo.

Caso a tendência se repita, o verão de 2026 deve receber 5,7 milhões de turistas, com 1,2 milhão de visitantes internacionais e 4,5 milhões de nacionais.

“Após um ano de crescimento ininterrupto no turismo carioca, estamos nos preparando para receber o que esperamos ser o maior verão da cidade. Além do réveillon e do carnaval, esperamos crescer também através de nossos roteiros naturais, como nossas praias, trilhas e picos”, disse o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Praias

Além do impacto direto no turismo, as praias do Rio seguem como um importante motor econômico. De acordo com o estudo Economia das Praias do Rio, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, as atividades comerciais realizadas nas areias das praias cariocas movimentam, em valores atuais, cerca de R$ 5,1 bilhões por ano, valor que não inclui quiosques e restaurantes da orla.

A estimativa considera o número de ambulantes, barraqueiros, clientes e gastos médios diários.

“Os números mostram que o Rio está cada vez mais preparado para receber bem e gerar oportunidades. A expectativa para 2026 é de um novo salto na arrecadação e no turismo, com impacto direto na economia e na geração de empregos”, esclareceu o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima.

Com esses indicadores, o Rio de Janeiro consolida-se como um dos principais destinos turísticos do hemisfério Sul e se prepara para um verão de 2026 que promete bater novos recordes de visitantes, renda e oportunidades.

“Esses resultados nos deixam confiantes de que estamos no caminho certo. Tudo isso é fruto do que vem sendo investido e planejado para o turismo no Rio de Janeiro desde 2021, e olhando para o futuro” disse a secretária municipal de Turismo do município, Daniela Maia.

amazonianarede

Agência Brasil Portal d24am