Réveillon Manaus 2026 terá Bruno & Marrone, Klessinha e shows em três bairros da cidade

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou na manhã desta quinta-feira (18) as atrações do Réveillon Manaus 2026, que será realizado no dia 31 de dezembro, em três pontos da capital. A programação reúne artistas nacionais, regionais e locais, além de apresentações voltadas ao público gospel.
Entre as atrações nacionais confirmadas estão a cantora Klessinha, e a dupla Bruno & Marrone. Ambos se apresentam no complexo turístico da Ponta Negra e também no Parque Amazonino Mendes, na Alameda Alphaville.
No bairro Educandos, na área do Amarelinho, o público vai acompanhar os shows de Joyce Cândido e Marquinho Lessa.
A programação também contará com shows de artistas locais. Estão confirmados no Réveillon: Guto Lima, Uendel Pinheiro, Mikael, John Veiga, Israel Paulain, Mailzon Mendes, Prefixo 92, Carlos Batata, Edilson Santana e Kelton Piloto.
O Réveillon Manaus 2026 acontecerá simultaneamente em três locais: Complexo Turístico da Ponta Negra; Parque Amazonino Mendes, na Alameda Alphaville; e bairro Educandos, na Zona Sul da cidade.
Além dos shows, a festa contará com 10 minutos de queima de fogos silenciosos, seguindo o conceito de sustentabilidade adotado pela gestão municipal. A medida busca reduzir impactos para crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas no espectro autista e animais, mais sensíveis a ruídos intensos.
A prefeitura informou ainda que os locais oficiais do evento terão áreas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs), garantindo mais acessibilidade, segurança e conforto ao público.
Réveillon gospel
A programação especial começa antes. No dia 30 de dezembro, a prefeitura realiza mais uma edição do “Réveillon Gospel”, com apresentações de Gabriel Guedes e Grupo Morada, além de DJ Anddrade, Banda Atrium e Izabelle Ribeiro.
Por g1 AM — Manaus