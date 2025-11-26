Reserva de petróleo e gás no Amazonas abastece Norte e Nordeste

De acordo com a Petrobrás, as instalações cerca de 332 milhões de metros quadrados de área rica em petróleo e gás, descobertos em 1986 e explorados desde 1988.

Uma das maiores reservas de petróleo e gás do Brasil, localizada em Coari, no Amazonas, completa 39 anos de produção e segue como peça-chave da matriz energética da região Norte. A base de Urucu abastece famílias com gás de cozinha e gás natural e fornece petróleo para uso industrial.

Segundo a Petrobras, a área tem 332 milhões de m² de reservas de petróleo e gás. Os recursos foram descobertos em 1986 e começaram a ser explorados em 1988.

Hoje, 75 dos 100 poços perfurados continuam ativos. Eles produzem petróleo leve e gás natural todos os dias. Técnicos destacam que o óleo extraído tem baixo teor de metais pesados e gera derivados de alto valor, como querosene de aviação e óleo diesel.

Conforme a empresa, a produção de gás liquefeito de petróleo (GLP) é transportado por um gasoduto de 285 km até Coari e, de lá, segue em embarcações até Manaus. Já o gás natural percorre 700 km de gasoduto, atravessando os rios Solimões e Negro e passando por cidades como

Codajás,

Anori;

Anamã;

Caapiranga;

Manacapuru;

Iranduba.

Energia mais limpa

De acordo com Hilter Bandeira, gerente geral da unidade, 12 usinas termelétricas do Amazonas já substituíram o diesel pelo gás natural, sendo 7 em Manaus e 5 no interior. A mudança garante menor impacto ambiental e reforça a importância da base de Urucu para a transição energética.

“Entregamos para Manaus diariamente entre 5 e 6 milhões de m³ de gás natural, que contribuem para a geração de energia térmica e também para o uso em condomínios, indústrias e veículos”, explica Hilter

A Petrobras prevê a perfuração de 22 novos poços em 2026, após a conclusão de estudos e licenciamento ambiental. A expectativa é ampliar a produção e atender à crescente demanda por fontes energéticas menos poluentes.

Por Daniela Branches, Rede Amazônica — Coari