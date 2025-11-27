Reserva de petróleo e gás no AM reduz 80% da queima de gás em nove anos e preserva 98% da floresta

De acordo com a Patróbras, resultado faz parte de um esforço global para diminuir o uso do flare, sistema de segurança que queima o excedente de gás natural de forma controlada.

A Base de Urucu, da Petrobras, localizada em Coari, no Amazonas, alcançou uma redução de 80% na queima de gás em nove anos. O resultado faz parte de um esforço global para diminuir o uso do flare, sistema de segurança que queima o excedente de gás natural de forma controlada.

O flare é uma chama usada como medida de proteção em unidades produtoras de gás. Ele converte compostos inflamáveis, como metano e hidrocarbonetos leves, em dióxido de carbono e vapor d’água. Apesar de essencial para a segurança, gera emissões de CO₂ e perda de recurso energético.

Segundo a empresa, apenas em 2025 a redução chegou a 30%. O processo evita a liberação direta de metano na atmosfera, gás de efeito estufa mais potente que o dióxido de carbono, e contribui para metas de descarbonização estabelecidas pelo Acordo de Paris.

Ainda conforme a Petrobrás, a preservação ambiental também é prioridade em Urucu. De toda a área concedida para exploração de petróleo e gás, 98% permanece intacta. Apenas 2% da floresta é utilizada para atividades produtivas. Nos locais que deixam de ser operacionais, o reflorestamento é realizado. Até agora, mais de 1,5 milhão de mudas de espécies amazônicas foram plantadas.

Renata Fróes, coordenadora do Programa Carbono Neutro na base, lembra que desde a criação de Urucu, no fim da década de 1980, diretrizes ambientais foram estabelecidas para garantir exploração sustentável.

“Nós extraímos gás e petróleo, que são fundamentais para a matriz energética, mas devolvemos a floresta do mesmo modo que ela foi entregue”, disse.

O trabalho de reflorestamento envolve moradores da região. Elbson Marques, viveirista de Carauari, município vizinho, é um dos responsáveis pelo viveiro da base.

“Fico muito feliz porque é algo que gosto de fazer. Aprendi com meu pai a cuidar da fauna e da flora da Amazônia”, contou.

Para a Petrobras, Urucu é um exemplo de que é possível conciliar produção e preservação. “Estamos no coração da Amazônia e mostramos que é possível explorar petróleo e gás com responsabilidade, mantendo a biodiversidade e cumprindo todas as exigências ambientais”, afirmou Hilter Bandeira, gerente geral da Unidade de Produção e Exploração da Amazônia.

amazonianarede

Por Lucas Macedo, Daniela Branches, g1 AM e Rede Amazônica — Manaus