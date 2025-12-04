Repórter é atingida por gaivota durante gravação

redação Amazonia na Rede II
Fonte: D24am.

Acidente inusitado viralizou nas redes sociais; repórter não sofreu ferimentos graves

Nova Zelândia- A repórter Jessica Tyson, de 32 anos, foi atingida por uma gaivota enquanto gravava uma reportagem para um jornal local da Nova Zelândia, na última terça-feira (2).

Segundo o jornal The Sun, a repórter teve um pequeno corte em seu rosto, mas não sofreu ferimentos graves.

Após o incidente, a Jessica postou um clipe do acidente em suas redes sociais e escreveu: “POV: Apenas tentando fazer o seu trabalho mas a natureza tem outros planos”.

O vídeo viralizou nas redes sociais e já conta com mais de 200 mil visualizações no Instagram.

Do R7 Portal d24am

