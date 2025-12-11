Renan Filho afirma que pavimentação da BR-319 deve avançar em 2026

O ministro dos Transportes, Renan Filho, reforçou que a pavimentação é prioridade do governo

Manaus- O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou na manhã desta quarta-feira (10) que o Governo Federal espera obter, em 2026, a licença ambiental para pavimentar o trecho do meio da BR-319, etapa considerada decisiva para recuperar a ligação por terra entre Manaus e Porto Velho (RO). A declaração foi dada durante o programa Bom Dia, Ministro, do Canal Gov.

Segundo o ministro, o licenciamento deve ser obtido nos primeiros meses do ano.

“A gente espera, nos primeiros meses do ano que vem, ter o licenciamento do trecho do meio para licitarmos e iniciarmos as obras. Acho que o ano de 2026 vai marcar o reinício das obras no trecho do meio, para tirar Manaus do isolamento e garantir acesso por asfalto à capital do estado do Amazonas”, afirmou Renan Filho.

Ele reforçou que a pavimentação é prioridade do governo. “O presidente Lula tem disposição de pavimentar a BR-319, garantindo acesso ao povo do Amazonas por asfalto”, disse.

O ministro destacou ainda que a BR-319 é “a única via terrestre de acesso à cidade de Manaus” e que a descontinuidade do trecho do meio mantém a capital em condição de isolamento. Ele enfatizou que “talvez Manaus seja a única cidade do mundo, com mais de 2 milhões de habitantes, que não tem acesso por asfalto”.

Renan também citou avanços recentes nos segmentos já autorizados. Segundo ele, o governo concluiu a ponte sobre o Rio Curuçá e deve entregar, em fevereiro, a ponte sobre o Rio Autaz Mirim, além de ter iniciado a pavimentação de 50 quilômetros de um trecho que estava há 15 anos sem manutenção adequada.

A declaração ocorre após a aprovação da Nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental pelo Congresso Nacional. A lei inclui uma emenda do senador Eduardo Braga, responsável por destravar juridicamente a pavimentação da BR-319 e dar segurança ao processo de licenciamento.

Durante a propaganda partidária do MDB-AM, Braga destacou a pavimentação da BR-319 como uma de suas principais apostas para 2026.

