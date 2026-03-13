RecuperaFone: novo edital identifica 299 proprietários de celulares recuperados

Os aparelhos começam a ser devolvidos nesta segunda-feira (16)

Manaus – A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Programa RecuperaFone, divulgou, nesta sexta-feira (13), o edital de chamamento para restituição de celulares. Nesta nova edição, o documento traz o nome de 299 pessoas, que tiveram o aparelho recuperado pelas Forças de Segurança.

O edital pode ser acessado no site da SSP-AM (https://www.ssp.am.gov.br/). As pessoas que estiverem com o nome no documento devem comparecer, a partir de segunda-feira (16/03), à sede do RecuperaFone, localizada na rua 7, do conjunto Celetroamazon, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

O diretor do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), delegado Bruno Hitotuzi, informou que, para fazer a retirada dos aparelhos, a pessoa deve levar o documento de identificação oficial e o Boletim de Ocorrência ou a caixa do aparelho.

“Esse é o primeiro edital deste ano e o oitavo do RecuperaFone. Temos aí, mais de 290 nomes. Essa é mais uma resposta do trabalho do nosso Núcleo, que tem trabalhado muito empenhado para recuperar esses aparelhos e, claro, reduzir ainda mais os roubos de celulares”, ressaltou o delegado.

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Com informações da Assessoria Portal d24am