“Quero ver uma equipe que lute”, diz Ancelotti às vésperas de jogo da seleção

Treinador também afirmou Estêvão é o futuro da seleção e que é preciso ter paciência com o jovem de 18 anos

Rio de Janeiro- Carlo Ancelotti fez uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (4), às vésperas da estreia pela seleção brasileira diante do Equador. As equipes se enfrentam pelas Eliminatórias Sul-Americanas, Guayaquil. O treinador italiano falou sobre a chegada ao Brasil e o período de adaptação no país, durante o qual, disse que se encantou com o Rio de Janeiro. “Tudo perfecto!”, disse o técnico aos risos.

Ancelotti afirmou, mais uma vez, que é uma honra treinar pela primeira vez uma seleção, e, em especial, a maior seleção do mundo e trazer o Brasil de volta às glórias com uma taça da Copa do Mundo de 2026.

“Quero ver uma equipe que lute, que mostre a capacidade que temos, que é extraordinária. Muito competitiva. Uma equipe bem organizada, temos que mostrar a qualidade que temos, tanto individual, quanto coletiva”, disse.

Outros assuntos abordados por Ancelotti durante a coletiva:

Estêvão

Antes de ser anunciado como treinador da seleção brasileira, Ancelotti afirmou que já acompanhava Estêvão, mas somente pela TV e que esta é a primeira vez que está o assistindo ao vivo. “É um jogador com talento extraordinário, é muito jovem. Do que eu o conheci, é um jogador com caráter, humilde, com personalidade, com gana. Temos que ter um pouco de cuidado e sermos pacientes, buscarmos a sua posição, é um jogador muito importante para o futuro da seleção”, disse.

Meio-campo e opções criativas

Ao ser perguntado da ausência de um camisa 10, o treinador afirmou que o meio-campo da seleção tem muita qualidade, em princípio, na armação de jogadas.

“Essa equipe tem muita qualidade no meio, porque Gerson tem uma boa qualidade não só para jogar na construção, mas no jogo entre linhas, como Bruno está acostumado a jogar. Cada jogador tem suas características, e cada jogo temos que mudar. Andrey tem muita qualidade, eu não conhecia muito. Vi nesses últimos dias e me parece um meia completo. O Andreas também muito bem. A criatividade não será o problema, porque na frente temos jogadores ótimos, como Vinicius Júnior, Matheus Cunha, Estevão que tem qualidade”, afirmou o técnico.

Elogios ao Equador

Ancelotti elogiou à seleção equatoriana, vice colocada no grupo das Eliminatórias Sul-Americanas, com 23 pontos. “Equador é uma equipe solidária, que trabalha muito bem o coletivo. Trabalha bem nos duelos. […] Equador é uma equipe muito bem organizada, tem jogadores como Pacho, campeão da Champions League, e como Caicedo, campeão da Conference League. Será uma partida difícil a de amanhã, mas sempre é bom competir contra o melhor”, disse o técnico.

Novo capitão na seleção

Ancelotti afirmou que ainda definiu o capitão da seleção e que conversará com os jogadores amanhã.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am