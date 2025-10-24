Projeto oferece R$ 500 por mês para jovens em vulnerabilidade no Amazonas; saiba como participar

A ideia é criar oportunidades para jovens que enfrentam dificuldades sociais, incentivando a permanência nos estudos e o desenvolvimento pessoal.

Jovens de 15 a 24 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social podem se inscrever para participar do projeto PRONASCI Juventude Amazonas, que vai oferecer bolsa mensal de R$ 500 e atividades de formação cidadã, cultural e profissional.

Ao todo, são 500 vagas distribuídas entre os campi do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) em Manaus (Zona Leste), Iranduba, Manacapuru e Tabatinga. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 13 de novembro, pelo formulário online ou presencialmente nos locais indicados no edital.

O projeto é uma parceria entre o IFAM e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização (FAEPI) e faz parte do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), do governo federal. A ideia é criar oportunidades para jovens que enfrentam dificuldades sociais, incentivando a permanência nos estudos e o desenvolvimento pessoal.

Durante o programa, os participantes vão ter oficinas, cursos de curta duração, rodas de conversa e atividades comunitárias, com encontros presenciais três vezes por semana. Quem for assíduo nas atividades pode receber o auxílio por até 12 meses.

A seleção será feita por entrevistas presenciais, que acontecem entre 17 de novembro e 2 de dezembro. Jovens em situação de pobreza, gravidez na adolescência, deficiência, pertencimento a comunidades indígenas, quilombolas ou LGBTQIA+ terão prioridade.

O resultado final sai em 22 de dezembro, e as atividades começam em 12 de janeiro de 2026.

amazonianarede

Por g1 AM