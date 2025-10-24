Projeto oferece R$ 500 por mês para jovens em vulnerabilidade no Amazonas; saiba como participar

Por
redação Amazonia na Rede II
-
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), situado na Avenida Sete de Setembro, Zona Sul de Manaus — Foto: Luis Henrique Oliveira/G1 AM

A ideia é criar oportunidades para jovens que enfrentam dificuldades sociais, incentivando a permanência nos estudos e o desenvolvimento pessoal.

Jovens de 15 a 24 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social podem se inscrever para participar do projeto PRONASCI Juventude Amazonas, que vai oferecer bolsa mensal de R$ 500 e atividades de formação cidadã, cultural e profissional.

Ao todo, são 500 vagas distribuídas entre os campi do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) em Manaus (Zona Leste), Iranduba, Manacapuru e Tabatinga. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 13 de novembro, pelo formulário online ou presencialmente nos locais indicados no edital.

O projeto é uma parceria entre o IFAM e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização (FAEPI) e faz parte do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), do governo federal. A ideia é criar oportunidades para jovens que enfrentam dificuldades sociais, incentivando a permanência nos estudos e o desenvolvimento pessoal.

Durante o programa, os participantes vão ter oficinas, cursos de curta duração, rodas de conversa e atividades comunitárias, com encontros presenciais três vezes por semana. Quem for assíduo nas atividades pode receber o auxílio por até 12 meses.

A seleção será feita por entrevistas presenciais, que acontecem entre 17 de novembro e 2 de dezembro. Jovens em situação de pobreza, gravidez na adolescência, deficiência, pertencimento a comunidades indígenas, quilombolas ou LGBTQIA+ terão prioridade.

O resultado final sai em 22 de dezembro, e as atividades começam em 12 de janeiro de 2026.

amazonianarede
Por g1 AM

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.