Professor morre após trote de alunos com papel higiênico nos EUA

Docente foi atropelado após estudantes fazerem pegadinha em frente à sua casa na Geórgia

EUA – O professor de ensino médio Jason Hughes, de 40 anos, morreu após um trote realizado por estudantes na cidade de Gainesville, no estado da Geórgia (EUA), na última sexta-feira (7).

Segundo o gabinete do xerife do condado de Hall, um grupo de adolescentes foi até a casa do professor e espalhou papel higiênico no jardim e nas árvores, prática comum entre estudantes durante a época de formatura. Ao perceber a ação, Hughes saiu de casa, caiu na rua e acabou sendo atropelado por uma picape.

O motorista, Jayden Ryan Wallace, de 18 anos, foi preso e responde por homicídio e direção imprudente. Outros quatro jovens envolvidos na pegadinha também foram acusados de crimes como invasão de propriedade e descarte de lixo em área privada.

Hughes chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a imprensa local, os estudantes ainda tentaram ajudar o professor até a chegada do resgate.

Em nota, a família afirmou que o professor sabia da tradição do trote e pediu que os alunos não sejam severamente punidos, destacando que Hughes dedicou a vida a ajudar e orientar jovens.

O professor lecionava matemática na North Hall High School e também atuava como treinador de equipes esportivas da escola.

