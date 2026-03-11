Professor morre após trote de alunos com papel higiênico nos EUA

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Reprodução) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/professor-morre-apos-trote-de-alunos-com-papel-higienico-nos-eua/

Docente foi atropelado após estudantes fazerem pegadinha em frente à sua casa na Geórgia

EUA – O professor de ensino médio Jason Hughes, de 40 anos, morreu após um trote realizado por estudantes na cidade de Gainesville, no estado da Geórgia (EUA), na última sexta-feira (7).

Segundo o gabinete do xerife do condado de Hall, um grupo de adolescentes foi até a casa do professor e espalhou papel higiênico no jardim e nas árvores, prática comum entre estudantes durante a época de formatura. Ao perceber a ação, Hughes saiu de casa, caiu na rua e acabou sendo atropelado por uma picape.

O motorista, Jayden Ryan Wallace, de 18 anos, foi preso e responde por homicídio e direção imprudente. Outros quatro jovens envolvidos na pegadinha também foram acusados de crimes como invasão de propriedade e descarte de lixo em área privada.

Hughes chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a imprensa local, os estudantes ainda tentaram ajudar o professor até a chegada do resgate.

Em nota, a família afirmou que o professor sabia da tradição do trote e pediu que os alunos não sejam severamente punidos, destacando que Hughes dedicou a vida a ajudar e orientar jovens.

O professor lecionava matemática na North Hall High School e também atuava como treinador de equipes esportivas da escola.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.