Produtos do AM são vitrine de destaque na maior feira turística da Colômbia

Manaus – O destino Amazonas se consolida como um dos mais buscados na América Latina durante a Vitrina Turística ANATO 2025, realizada de 26 a 28 de fevereiro, em Bogotá, na Colômbia. Durante os três dias da feira de turismo internacional, mais de 200 atendimentos ao trade sulamericano promoveu os atrativos e produtos turísticos da região amazônica.

A Amazonastur participou da 44ª edição da ANATO como coexpositor no estande da Agência Brasileira de Turismo (Embratur), sendo o único estado da região Norte a ter um módulo no espaço. Neste ano, o Brasil está presente na feira como país convidado, com objetivo de fortalecer a visibilidade do país e as parcerias estratégicas com o mercado colombiano.

Para a vice-presidente da Amazonastur, Laena Porto, a feira internacional garantiu ampla divulgação do destino amazônico e ressaltou que a presença do Amazonas foi sucesso absoluto.

“A ANATO foi uma oportunidade de divulgar as nossas belezas naturais, culturais e gastronomia ao mercado latino, reforçando o potencial turístico que o Amazonas tem no próprio continente. Encerramos a participação nesta edição com resultado empolgante, fortalecendo o nosso estado como uma rota preferencial para os turistas internacionais”, disse a vice-presidente da Amazonastur.

Na ANATO 2025, o Amazonas foi um dos destinos brasileiros mais buscados pelo trade turístico da América Latina, que demonstrou grande interesse pela natureza, cultura e gastronomia da região, conforme ressaltou a gerente de promoção da Amazonastur, Claudia Silveira.

“Durante os três dias de evento, foram realizados mais de 200 atendimentos, destacando as experiências autênticas em comunidades indígenas e ribeirinhas, barcos hotéis e observação de aves como os principais produtos turísticos procurados pelas agências e operadores. Além disso, conseguimos articular capacitações on-line para operadores do mercado colombiano“, disse a gerente.

Para atrair os visitantes, a Amazonastur apresentou mapas turísticos e presenteou com brindes regionais, como artesanato e bala com sabores amazônicos.

O diretor executivo da Câmara do Comércio e Integração Colombo Brasileira, Francisco Solano, foi um dos profissionais atendidos pela equipe no evento. “O meu sonho é conhecer a ópera, o porto, a gastronomia de Manaus, é uma cidade desenvolvida e grande na floresta. Eu gostaria muito de conhecer e estar lá”, comentou.

O agente de turismo peruano, Rick Rabanal, também contou sua empolgação de visitar a região amazônica. “Encanta-me a gastronomia, cultura e paisagem do Brasil. E a Amazônia Brasileira é muito grande e diversa. Eu me encantaria muito ter a oportunidade de conhecer de perto”, enfatizou o agente.

“Quando falo do Amazonas é um Brasil diferente, é exótico, de gente acolhedora, sua festa, cultura, gastronomia e a experiência na floresta parece ser fantástica, algo que se tem que ter uma vez na vida”, declarou o agente de turismo, José Alirio.

A Anato é organizada pela Associação Colombiana de Agências de Viagens e Turismo, reunindo 52 mil representantes do trade e 1,2 mil expositores, para apresentar as principais tendências do turismo global e atrair negócios e investimentos.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am