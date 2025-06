Produção industrial do AM recua em abril e acumula quatro quedas em 2025

Desempenho do estado ficou abaixo da média nacional em abril, mas mostrou avanço na comparação com o mesmo mês de 2024.

A produção industrial no Amazonas teve variação negativa de 1,3% em abril de 2025, em relação ao mês anterior. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), edição regional, divulgada nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, essa foi a terceira queda registrada nos quatro primeiros meses do ano e ficou 4,7 pontos percentuais abaixo do resultado de março. No total, 9 das 17 Unidades da Federação (UFs) pesquisadas tiveram variações negativas no índice em abril, levando a média nacional a uma variação de 0,1%.

O desempenho da indústria amazonense em abril posicionou o estado em 9º lugar entre as UFs. Os melhores resultados foram de Pernambuco (31,3%), Goiás (4,6%) e Bahia (0,5%). Já as maiores quedas foram registradas no Ceará (-3,9%), Espírito Santo (-3,5%) e Rio de Janeiro (-1,9%).

Variação interanual

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção industrial do Amazonas teve alta de 3,7%, enquanto a média nacional foi de -0,3%. Esse foi o melhor resultado do estado no índice em 2025, colocando o Amazonas na 3ª posição do ranking nacional. Apenas seis UFs tiveram variações positivas em abril. Além do Amazonas, os destaques foram Pará (27,3%) e Goiás (4,6%). Os piores desempenhos foram do Rio Grande do Norte (-12,9%), Mato Grosso do Sul (-9%) e Rio Grande do Sul (-7,1%).

Variação acumulada no ano

No acumulado do ano até abril, em comparação com o mesmo período de 2024, a indústria do Amazonas apresentou queda de 1,5%. Esse foi o quarto resultado negativo do estado no ano, indicando desempenho inferior ao dos primeiros meses de 2024.

Com isso, o Amazonas ficou na 11ª posição do ranking nacional. A média nacional foi de 1,4%. Os melhores resultados acumulados foram de Pará (10%), Santa Catarina (6,4%) e Paraná (5,3%). Já os piores desempenhos foram de Rio Grande do Norte (-18,2%), Pernambuco (-15,9%) e Maranhão (-6,7%).

Produção física por atividades industriais

A fabricação de produtos químicos foi novamente o destaque positivo pelo quarto mês consecutivo, com alta de 100,9% em abril, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em seguida, a fabricação de máquinas e equipamentos teve variação de 13,1%.

Entre os destaques negativos, a fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis apresentou a maior queda do mês, com -37,6%, seguida pela fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, com -5,3%.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus