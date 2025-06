Produção de motos bate recorde e vendas crescem no país; maioria é fabricada em Manaus

Nos três primeiros meses de 2025, foram fabricadas 501.142 motocicletas, um aumento de 14,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

A produção de motocicletas no Brasil alcançou um novo recorde no primeiro trimestre deste ano, com mais de 500 mil unidades fabricadas, sendo o maior volume registrado para o período desde 2012. A maior parte desse total saiu das fábricas instaladas em Manaus, onde está concentrado o principal polo de produção de duas rodas do país e um dos maiores do mundo.

O bom momento da indústria reflete o aquecimento do mercado, impulsionado pelo uso das motos como alternativa de renda e transporte, além do acesso facilitado ao crédito.

“A minha moto eu vou usar pra ir pro trabalho. Aí nas horas extra vou usar pra fazer um transporte por aplicativo mesmo, pra ter uma renda extra. Se apertar a questão do dinheiro no mês”, contou o autônomo Deivison Cota que decidiu comprar uma motocicleta.

O mercado segue em alta tanto na produção quanto nas vendas. Nos três primeiros meses de 2025, foram fabricadas 501.142 motocicletas, um aumento de 14,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as vendas somaram 474 mil motos emplacadas, crescimento de 9,6% em comparação com 2024.

A expectativa da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), que representa o setor, é fechar o ano com 1,8 milhão de motos produzidas e cerca de dois milhões de unidades emplacadas.

“A gente projeta um crescimento de sete e meio por cento, se comparado ao ano de 2024. A indústria está caminhando e se preparando para a gente voltar ao patamar de 2 milhões de motos produzidas por ano”, afirmou o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.

Grande parte dessa produção sai das fábricas da Zona Franca de Manaus, que é o maior polo de duas rodas do mundo fora do eixo asiático. Só em uma das unidades instaladas na capital amazonense, mais de 6.500 motocicletas são produzidas por dia, o equivalente a uma moto pronta a cada 19 segundos, abastecendo o mercado nacional.

A maior parte das motos fabricadas fica no Brasil. As exportações representaram menos de 2% do volume produzido no trimestre. Ainda assim, o setor comemora os resultados no mercado externo, com 9.643 motos exportadas nos três primeiros meses do ano, alta de 2,8% em relação ao mesmo período de 2024.

Segundo Lourival Barros, diretor de produção, qualidade e logística de uma das fabricantes, a empresa tem ampliado a capacidade para atender a demanda.

“A produção tem acompanhado o incremento de vendas e nós estamos adequando a fábrica para atender o mercado. Nós temos escoado a nossa operação através de toda nossa cadeia logística, fazendo com que as motocicletas cheguem em tempo hábil a nossos clientes”, explicou.

Entre os fatores que impulsionam o setor estão o uso da moto como fonte de renda, os custos menores de manutenção e combustível e o maior acesso ao crédito.

O segurança Elias Barreto foi um dos que aproveitaram o bom momento para adquirir a primeira moto financiada.

“É uma emoção muito grande. A gente tá conquistando um bem próprio, saindo de depender do transporte de ônibus. A moto vai facilitar nossa vida. É bem gratificante”, disse.

Por Ruthiene Bindá, da Rede Amazônica