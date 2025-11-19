Presidente e Corregedor do TCE-AM entregam Colar do Mérito de Contas ao ministro do STF, Flávio Dino

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, e o corregedor da Corte de Contas, conselheiro Josué Cláudio Neto, entregaram, nesta quarta-feira (19), em Brasília, o Colar do Mérito de Contas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino.

O Colar do Mérito de Contas é a mais alta honraria do TCE-AM e foi concedida ao ministro por indicação do conselheiro Josué Cláudio Neto.

A condecoração estava prevista para a solenidade oficial realizada no dia 14 de novembro, no Auditório Franco de Sá, no TCE-AM, em Manaus, mas, diante da impossibilidade de o ministro comparecer, o Tribunal levou a homenagem até ele.

A conselheira-presidente Yara Lins destacou que a entrega da honraria em Brasília reforça o compromisso institucional do Tribunal com o reconhecimento de trajetórias que fortalecem o serviço público.

“O Colar do Mérito simboliza a integridade, o respeito ao bem público e a dedicação de quem transforma a administração pública. Homenagear o ministro Flávio Dino é reconhecer uma carreira marcada por compromisso, coragem e responsabilidade com o país”, afirmou.

O conselheiro Josué Cláudio Neto ressaltou o percurso multifacetado de Dino na vida pública.

“O ministro Flávio Dino construiu uma trajetória rara: juiz federal, deputado, gestor, governador, ministro de Estado e agora ministro do STF. É uma vida dedicada ao Direito, à democracia e ao aperfeiçoamento das instituições. A homenagem é o símbolo da admiração e respeito que o TCE-AM tem da trajetória que o ministro traçou no serviço público”, disse.

Trajetória

Flávio Dino foi juiz federal por mais de uma década, deputado federal, presidente da Embratur, governador do Maranhão por dois mandatos e ministro da Justiça. Em 2024, assumiu uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, consolidando uma carreira de destaque nos três poderes da República.

Sobre o Colar do Mérito de Contas

Instituído pela Resolução nº 01/2005, o Colar do Mérito é a condecoração máxima do TCE-AM, destinada a personalidades que contribuíram de forma relevante para a administração pública e o desenvolvimento do Amazonas.

Na solenidade realizada em Manaus em 14 de novembro, 21 autoridades receberam a distinção, entre parlamentares, magistrados, gestores públicos, representantes de instituições civis e militares e líderes regionais.

amazonianarede

Texto: Camila Carvalho

DICOM TCE-AM