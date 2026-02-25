Presidente do TCE-AM toma posse em nova diretoria da Atricon em Brasília

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, tomou posse nesta quarta-feira (25) como diretora de Relações Internacionais da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), durante solenidade realizada no Auditório Ministro Pereira Lira, na sede do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília.

A cerimônia marcou a posse da nova diretoria da entidade para o biênio 2026–2027, incluindo a recondução do presidente Edilson Silva e a nomeação dos vice-presidentes, diretores e membros do conselho fiscal. A estrutura da Atricon passou por reformulação para ampliar o alcance institucional e incorporar novas áreas estratégicas dentro do sistema de controle externo brasileiro.

O vice-presidente do TCE-AM, conselheiro Josué Cláudio Neto, como também, os conselheiros Fabian Barbosa, Júlio Pinheiro e Érico Desterro, além do auditor Alípio Filho estiveram presentes na solenidade.

No novo cargo, Yara Lins passa a integrar o grupo responsável por fortalecer a presença dos Tribunais de Contas brasileiros em agendas internacionais, estimulando a cooperação técnica entre países e o intercâmbio de experiências voltadas ao aprimoramento da governança pública e do controle externo. Para a conselheira, a nova função amplia o espaço de diálogo entre as cortes brasileiras e instituições estrangeiras.

“É um passo importante para fortalecer a cooperação entre os Tribunais de Contas e ampliar a troca de experiências que contribuam para o aperfeiçoamento do controle externo. O TCE-AM segue comprometido em colaborar com esse movimento de integração institucional”, afirmou.

Durante a solenidade, também foram destacadas as novas diretrizes da Atricon para o biênio, que incluem maior integração entre tribunais, fortalecimento institucional e avanços nas áreas de inovação, governança e articulação federativa.

Conselheiro Fabian Barbosa no IRB

Em outro compromisso institucional, na tarde desta quarta-feira, o conselheiro do TCE-AM Fabian Barbosa será empossado como Primeiro Secretário do Instituto Rui Barbosa (IRB), durante solenidade que marca a posse da nova gestão da entidade. O IRB é responsável por fomentar estudos, pesquisas e capacitação técnica no âmbito dos Tribunais de Contas. Os conselheiros Júlio Pinheiro, Josué Cláudio Neto e Érico Desterro, além da presidente Yara Amazônia Lins, também irão prestigiar a solenidade.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM