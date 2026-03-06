Presidente do TCE-AM reúne com titular da Seduc para discutir indicadores da educação e merenda escolar no AM

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, recebeu na manhã desta sexta-feira (6) a secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), Arlete Ferreira Mendonça, em uma reunião realizada na sala da Presidência da Corte. O encontro teve como foco o diálogo institucional sobre os indicadores da educação no estado e as estratégias voltadas à melhoria da qualidade do ensino e da merenda escolar.

Durante a reunião, a presidente do TCE-AM destacou a importância do diálogo entre as instituições para compreender os desafios e avançar na construção de soluções voltadas à melhoria dos resultados educacionais. “Nosso objetivo é compreender as estratégias que vêm sendo adotadas e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas, de forma responsável e construtiva”, afirmou.

O Tribunal de Contas, no exercício de sua função constitucional de fiscalização, também reforçou seu papel pedagógico e orientador, buscando compreender as medidas que vêm sendo adotadas pela Secretaria de Educação para aprimorar os resultados educacionais no Amazonas, especialmente diante dos desafios relacionados aos anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio.

Durante o encontro, a secretária Arlete Ferreira Mendonça prestou esclarecimentos sobre as ações e estratégias desenvolvidas pela pasta e afirmou que a Seduc está comprometida em adotar as medidas necessárias para melhorar os índices da educação no estado e a qualidade do fornecimento da merenda escolar. Segundo ela, a secretaria permanece à disposição para manter o diálogo institucional e colaborar com os órgãos de controle.

Participaram também da reunião o secretário-geral de Administração do TCE-AM, Antônio Rosa Júnior; o secretário de Inteligência, Sérgio Fontes; o secretário de Controle Externo, Mário Roosevelt Rocha, a chefe de gabinete da presidência, Dianne Jucá, além do procurador jurídico do TCE-AM, Rafael Albuquerque.

Ao final do encontro, foi reforçado o compromisso de manter o diálogo institucional e a cooperação entre o Tribunal de Contas e a Secretaria de Educação, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento das políticas públicas e para a melhoria dos resultados educacionais no Amazonas.

amazonianarede

Texto: Pedro sousa

Dicom/TCE-AM