Presidente do TCE-AM participa do lançamento oficial da ExpoPIM 4.0 em Manaus

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, participou, na manhã desta quinta-feira (19), da solenidade de lançamento oficial da ExpoPIM 4.0 – A Nova Indústria do Brasil, realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

O evento reúne representantes da indústria, do setor público e especialistas para discutir temas como inovação, investimentos e o futuro do Polo Industrial de Manaus (PIM), com programação que segue até esta sexta-feira (20).

“Esse é um espaço importante de diálogo entre o setor público, a indústria e a sociedade. Para o Tribunal de Contas, é uma oportunidade de mostrar como a tecnologia e a inovação podem contribuir para uma gestão pública e controle mais eficiente”, destacou a conselheira-presidente.

Durante a solenidade, autoridades e lideranças destacaram o papel estratégico da Zona Franca de Manaus no desenvolvimento econômico da região, além da importância da inovação tecnológica e da pesquisa para o fortalecimento do setor produtivo.

A participação do TCE-AM no evento integra a atuação institucional do Tribunal em iniciativas voltadas à modernização da gestão pública e ao acompanhamento de políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento econômico e sustentável do Estado.

Estande do TCE-AM

Ao longo da programação, o Tribunal também conta com um estande institucional, onde são apresentadas iniciativas desenvolvidas pelo Instituto de Controle Externo Ambiental e Sustentabilidade (ICEAS) e soluções tecnológicas da Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin).

“A participação do ICEAS reforça o compromisso do Tribunal com a sustentabilidade, a boa governança e a eficiência na aplicação dos recursos públicos, mostrando que desenvolvimento econômico e preservação ambiental precisam caminhar juntos”, destacou Aristóteles Gustavo de Almeida Neto, representante do ICEAS no evento.

No espaço, o público pode conhecer projetos voltados à sustentabilidade, ao uso de dados na administração pública e à aplicação de tecnologias, como a inteligência artificial, no aprimoramento das atividades de controle externo.

“O Tribunal tem avançado no uso de inteligência artificial para apoiar o trabalho de auditoria e análise de dados. Na ExpoPIM, apresentamos iniciativas como o Amazon.IA, que transforma grandes volumes de informação em conhecimento útil para a gestão pública”, afirmou o diretor de Inteligência Artificial do TCE-AM, Arlesson dos Anjos.

A ExpoPIM 4.0 teve início na quarta-feira (18) e reúne empresas, instituições e centros de inovação ligados ao Polo Industrial de Manaus, com atividades como palestras, painéis temáticos, rodadas de negócios e exposição de soluções tecnológicas.

Com entrada gratuita, o evento busca aproximar a população do setor industrial e ampliar o debate sobre inovação, transformação digital e desenvolvimento econômico na região.

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Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM