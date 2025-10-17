Presidente do TCE-AM participa de homenagem ao ministro do STJ Luiz Gurgel de Faria na Aleam

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, compôs a mesa de honra da Sessão Especial realizada nesta sexta-feira (17), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que concedeu o Título de Cidadão do Amazonas ao ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luiz Alberto Gurgel de Faria. A homenagem reconheceu os relevantes serviços prestados pelo magistrado ao desenvolvimento social e econômico do Estado.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil), um dos autores da propositura, que destacou o compromisso do ministro com o Amazonas e a importância de sua atuação em pautas de grande impacto jurídico e econômico, como a defesa da Zona Franca de Manaus.

Também autor da propositura, o 1º vice-presidente da Aleam, deputado Adjuto Afonso (União Brasil), reforçou a relevância da atuação de Luiz Gurgel em defesa do modelo ZFM, cujo parecer favorável ajudou a reafirmar a legitimidade do polo industrial como instrumento de preservação ambiental e geração de empregos.

Durante o discurso de agradecimento, o ministro destacou a importância de utilizar o Direito como ferramenta de justiça social e fez uma menção à riqueza cultural do Amazonas, especialmente ao Festival Folclórico de Parintins, que considerou “um dos maiores eventos folclóricos do Brasil e, talvez, do mundo”.

Além da conselheira-presidente do TCE-AM, integraram a mesa o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes; o ministro do STJ e corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti; o chefe da Casa Civil, Flávio Antony, representando o governador Wilson Lima; e demais autoridades do meio jurídico e empresarial.

