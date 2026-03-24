Presidente do TCE-AM entrega Prestação de Contas Anual de 2025 à ALEAM

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, entregou, nesta segunda-feira (23), a prestação de contas anual referente ao exercício de 2025 à Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM).

A entrega foi feita ao presidente da Casa Legislativa, deputado Roberto Cidade, cumprindo o que determina a Constituição Estadual.

Embora o prazo legal para envio se encerre em 31 de março, o Tribunal antecipou a entrega do documento, reforçando a prática de cumprimento regular dos prazos institucionais.

Durante o ato, Yara Lins destacou a antecipação como parte desse compromisso. “Nós, Tribunal de Contas do Amazonas, entregamos sempre dentro do prazo e o dia seria dia 31, mas estamos nos antecipando para entregar hoje.”

Ao receber a prestação de contas, Roberto Cidade afirmou que as contas seguirão tramitação na Assembleia Legislativa e serão analisadas pelos deputados estaduais.

“O Tribunal de Contas é um órgão que sempre presta contas anualmente com muita transparência e responsabilidade, e é uma alegria receber, em mãos, da presidente Yara, mais uma vez, para poder seguir o rito que preza a nossa Constituição”, afirmou o presidente da ALEAM.

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Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM