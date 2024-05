Presidente do TCE-AM empossa nova auditora técnica de controle externo

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins deu posse, nesta terça-feira (28), a mais uma auditora técnica de controle externo. A nova servidora Fernanda de Souza Cavalcante Gurgel foi aprovada no concurso público de 2021 da Corte de Contas.

A solenidade foi realizada na sala da presidência, na presença da procuradora-geral do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM), Fernanda Cantanhede, uma vez que a nova servidora atuará na mesma instituição.

“Com a demanda sendo cada vez mais intensificada pela sociedade que vem sentindo mais confiança no trabalho do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal, há a necessidade de termos mais servidores para dar a devida atenção às nossas atividades. Por isso, estamos muito felizes de darmos as boas-vindas a essa nova servidora que com certeza vai contribuir com o nosso trabalho”, afirmou a procuradora-geral do MPC, Fernanda Cantanhede.

Fernanda, que é natural do Rio Grande do Norte, disse estar muito emocionada e feliz por essa conquista que tanto almejou junto aos seus familiares.

“Estou sem palavras, porque essa conquista realmente é um projeto de vida. Isso é algo que a gente sofre por tantos anos, sendo uma caminhada muito resiliente e quando a gente finalmente chega nesse momento da posse, realmente é algo que nos traz muita alegria e emoção. Agora é viver esse momento com a família e compartilhar com pessoas especiais”, declarou Fernanda Gurgel.

Realizado em 2021 e com validade até 2025, o concurso público do TCE-AM disponibilizou 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas amazonense, com vencimentos de até R$ 8,3 mil, além de benefícios.

amazonianarede

Texto: Giovanna Félix