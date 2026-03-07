Presidente do TCE-AM convoca Seduc para esclarecimentos sobre merenda escolar e situação de escola em Ipixuna

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, reuniu-se na manhã desta sexta-feira (6) com a secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), Arlete Ferreira Mendonça, em encontro realizado na sala da Presidência da Corte.

A reunião foi convocada pela presidente do Tribunal para solicitar esclarecimentos sobre o contrato de fornecimento de merenda escolar, a situação da Escola Estadual Armando Mendes, localizada no município de Ipixuna, e as providências adotadas pela pasta para melhorar os resultados educacionais no estado.

Na ocasião, a conselheira-presidente entregou à secretária um relatório com achados da fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas e solicitou esclarecimentos sobre os pontos levantados.

“Nosso objetivo é compreender as informações trazidas pela secretaria e acompanhar as medidas que estão sendo adotadas para garantir o fornecimento da merenda escolar e as estratégias para o avanço dos indicadores educacionais no Amazonas”, afirmou.

Os questionamentos sobre o contrato da merenda escolar decorrem de fiscalização em curso realizada pelo Tribunal de Contas no âmbito do programa Blitz TCE. Nesta semana, equipes da Corte visitaram dez escolas da rede estadual em diferentes zonas de Manaus, além da central de distribuição responsável pelo abastecimento da merenda escolar.

Ipixuna

Outro ponto tratado na reunião foi a situação da Escola Estadual Armando Mendes, em Ipixuna, que está sem aulas e enfrenta problemas na estrutura predial, necessitando de uma reforma de grande porte.

Durante o encontro, a titular da Seduc também apresentou informações sobre as iniciativas da secretaria para melhorar o desempenho educacional do estado, incluindo ações voltadas ao avanço do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Participaram também da reunião o secretário-geral de Administração do TCE-AM, Antônio Rosa Júnior; o secretário de Inteligência, Sérgio Fontes; o secretário de Controle Externo, Mário Roosevelt Elias da Rocha; a chefe de gabinete da presidência, Dianne Jucá; além do procurador jurídico do TCE-AM, Rafael Albuquerque.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

Foto: Filipe Jazz