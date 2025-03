Presidente do STJ, ministro Antonio Herman Benjamin, e ministro do TCU, Benjamin Zymler, participam de evento no TCE-AM

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) receberá, no próximo dia 20 de março, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Antonio Herman Benjamin, e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler, para a abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas (ECP) e para a celebração do Ouvidoria Day. O evento acontecerá no auditório do TCE-AM, das 9h às 16h, e contará com uma coletiva de imprensa às 8h45, no hall do auditório.

A cerimônia será conduzida pela presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, pelo coordenador-geral da ECP, conselheiro Júlio Pinheiro, e pelo conselheiro-ouvidor Mario de Mello. A programação marcará o início das capacitações promovidas pela Escola de Contas Públicas ao longo de 2025, voltadas para o aperfeiçoamento da gestão pública, além de celebrar o Dia Nacional da Ouvidoria, reforçando a importância da transparência e do controle social.

O evento reunirá autoridades, gestores públicos e especialistas em governança, fortalecendo o compromisso do TCE-AM com a qualificação dos agentes públicos e o aprimoramento das práticas de ouvidoria. Mais informações podem ser obtidas com a Diretoria de Comunicação do TCE-AM.

amazonianarede