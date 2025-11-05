Presidente do México é vítima de assédio sexual em via pública

Agressor foi detido e está à disposição da Promotoria de Crimes Sexuais

México – A presidente do México, Claudia Sheinbaum, foi vítima de assédio sexual nesta terça-feira (4), enquanto caminhava por uma rua do centro histórico da Cidade do México. O episódio foi registrado em vídeo e mostra o momento em que um homem tenta beijá-la e tocá-la enquanto ela cumprimentava apoiadores a caminho de um evento público nas proximidades do Palácio Nacional.

Nas imagens, não há presença visível de seguranças. O agressor se aproxima, coloca o braço direito sobre o ombro da presidente, segura-a pela cintura e, em seguida, tenta tocar o peito dela. Ele também se inclina na tentativa de beijar o pescoço de Sheinbaum.

A ação dura cerca de cinco segundos, até que um outro homem intervém e afasta o agressor. Apesar do constrangimento, a presidente mantém a compostura, aceita tirar uma foto com o homem e chega a dar-lhe tapinhas nas costas antes de seguir o trajeto.

De acordo com a imprensa mexicana, as autoridades de segurança conseguiram identificar o homem, que foi detido e colocado à disposição da Promotoria Especializada em Crimes Sexuais, segundo informou o jornal Diario Expreso.

A titular da Secretaria das Mulheres do México, Citlali Hernández, condenou o episódio e afirmou que o caso reflete “décadas de uma visão machista” ainda enraizada na sociedade mexicana.

“O abuso, a hostilidade e qualquer violência dirigida às mulheres não podem ser ignorados nem minimizados. Devemos denunciá-la e combatê-la. Repudiamos o ato que nossa presidente viveu hoje”, declarou Hernández.

Ela também fez um apelo para que os homens se envolvam “ativamente na construção de uma realidade em que o respeito, a igualdade e vidas livres de violência sejam uma realidade cotidiana”.

