Prêmio da Mega da Virada chega a R$ 1 bilhão

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/economia/premio-da-mega-da-virada-chega-a-r-1-bilhao/

Sorteio será realizado no dia 31 de dezembro

São Paulo- O prêmio da Mega da Virada acumulou para R$ 1 bilhão depois que nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas na noite do último sábado (20) no Concurso 2954 da Mega-Sena.

O sorteio com o maior prêmio da história do concurso será realizado no dia 31 de dezembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No último sábado, os apostadores buscavam o prêmio de R$ 62 milhões, mas ninguém acertou os números 01, 09, 37, 39, 42, 44.

Ao todo, 38 apostas acertaram cinco dezenas sorteadas e faturaram R$ 69.615,66 cada uma.

Já 4.069 os vencedores da quadra conquistaram o prêmio de R$ 1.071,64.

amazonianarede
Agência Brasil Portal d24am

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.