Prefeitura planeja reabrir ruas do Centro de Manaus durante mutirão de revitalização

Segundo David Almeida, quatro importantes vias devem ser reabertas para o tráfego de veículos: Marcílio Dias, Guilherme Moreira, Dr. Moreira e Henrique Martins.

A Prefeitura de Manaus planeja reabrir ruas do Centro da capital. A informação foi divulgada pelo prefeito David Almeida na segunda-feira (4), durante o lançamento da quinta edição do programa “Mutirão no Bairro”, que tem como foco a recuperação do centro histórico da cidade.

A operação envolve 16 secretarias municipais e deve durar cerca de 90 dias, com ações de infraestrutura, mobilidade urbana, limpeza, segurança pública, assistência social e reordenamento do espaço urbano. Nesta primeira etapa, 49 ruas serão contempladas.

Segundo David Almeida, quatro importantes vias devem ser reabertas para o tráfego de veículos: Marcílio Dias, Guilherme Moreira, Dr. Moreira e Henrique Martins. Além disso, está prevista a instalação de quatro banheiros públicos, a revitalização do terminal de ônibus da Matriz e a requalificação da Praça dos Remédios.

A Prefeitura também vai acolher pessoas em situação de rua que ocupam o Centro. Segundo David Almeida, serão oferecidas 150 vagas em clínicas de reabilitação para quem precisar de tratamento. Quem desejar trabalhar será cadastrado em empresas terceirizadas da Prefeitura, especialmente no setor de limpeza urbana. Um abrigo público também será criado, oferecendo pernoite, banho, alimentação e apoio à reintegração social.

“Estamos abrindo um grande abrigo público, onde essas pessoas vão poder dormir, tomar banho, tomar café da manhã, jantar e sair para o trabalho durante o dia. Dessa forma, queremos recuperar o Centro com uma ocupação contínua e organizada”, completou o prefeito.

amazonianarede

Por g1 AM