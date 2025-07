Prefeitura gasta mais de R$ 92 milhões só com semáforos em Manaus

Após primeiro contrato de R$ 25,4 milhões mais três aditivos de R$ 22,1 milhões foram firmados, o último no dia 8 deste mês

Manaus – A Prefeitura de Manaus já empenhou R$ 92.038.300 com a implantação rede de semáforos da cidade, por meio de um contrato firmado com o Consórcio Mobilidade Manaus, representado pela empresa FVB Construção e Sinalização de Trânsito Ltda, contratada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

O contrato inicial foi assinado em 7 de julho de 2022 com o valor de R$ 25.469.800 e validade de 12 meses. A contratação foi resultado do Pregão nº 005/2022 – CML/PM, homologado pelo então presidente do IMMU, Paulo Henrique do Nascimento Martins, em despacho publicado no Diário Oficial do Município no dia 31 de maio de 2022.

O serviço prevê a prestação de serviços especializados para modernização tecnológica da rede de semáforos, com fornecimento, instalação e parametrização de equipamentos. Entre as funcionalidades prometidas estão o controle adaptativo do tráfego em tempo real e a priorização semafórica para ônibus.

Desde então, o contrato passou por três aditivos, todos com o mesmo valor de R$ 22.189.500. Veja o histórico:

O primeiro aditivo do contrato ocorreu em julho de 2023 após a data do encerramento do período contratual, ou seja, compreendendo o período de 08/07/2023 a 07/07/2024.

Já em julho de 2024 ocorreu o segundo aditivo do contrato por mais 12 meses compreendendo o período de 08/07/2024 a 07/07/2025.

Agora em julho de 2025 aconteceu a assinatura do terceiro aditivo que passa a valer no período de 08/07/2025 a 07/07/2026.

A sequência de renovações com os aditivos levanta questionamento do planejamento da prefeitura, por meio do IMMU, sobre os serviços entreguese nesse período do contrato.

