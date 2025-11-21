Prefeitura de Manaus cancela ponto facultativo na sexta após feriado da Consciência Negra

Mudança foi publicada na edição do Diário Oficial de terça-feira (18). Governo do Amazonas manteve a folga para os servidores estaduais.

A Prefeitura de Manaus cancelou o ponto facultativo que seria concedido nesta sexta-feira (21) em função do feriado da Consciência Negra, celebrado na quinta (20). A mudança foi publicada no Diário Oficial de terça-feira (18).

A folga havia sido definida no fim de janeiro como parte do calendário administrativo da Prefeitura. Com a revogação, os órgãos municipais funcionarão normalmente nesta sexta-feira. O prefeito não apresentou justificativa para a decisão.

No novo decreto, a Prefeitura apenas informa que a determinação anterior está sem efeito e que a medida segue o que prevê a Lei Orgânica do município.

Já o Governo do Amazonas manteve o ponto facultativo para os servidores estaduais na sexta-feira (21), com retorno das atividades na segunda-feira (24). Os serviços de saúde de urgência e emergência seguem em plantão 24 horas.

