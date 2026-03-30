Preço de petróleo bate US$ 115 por barril

Países estão em alerta com possível incursão militar terrestre dos EUA no Irã.

O preço do petróleo Brent alcançou US$ 115 (cerca de R$ 602,2) nesta segunda-feira (domingo, 29, no horário de Brasília). O preço da principal referência de petróleo dos EUA também subiu, mais de 3%, superando mais uma vez os US$ 100 (cerca de R$ 576) o barril. A crescente nos preços ocorre devido à guerra no Oriente Médio, que ainda não tem previsão para um fim.

Um barril de West Texas Intermediate (WTI), a referência dos EUA, para entrega em maio subiu 3,50 %, para US$ 103,13 (cerca de R$ 540), poucos minutos após a abertura dos mercados asiáticos.

Enquanto isso, o barril do Brent do Mar do Norte subiu 2,98 por cento, para US$ 115,93 (cerca de R$ 607,12). O aumento da cotação do barril de petróleo impacta os preços no Brasil, principalmento do diesel.

Esta não é a primeira vez que o preço do barril chega ou supera os US$ 115 em meio a guerra no Oriente Médio. Na quinta-feira (19), os contratos futuros do Brent chagavam a US$ 114,45 por barril após ataques ataques a reservas de energia no Oriente Médio.

Nesta sexta-feira (25), depois de uma severa alta dos preços do petróleo no Brasil por conta da guerra no Oriente Médio, o preço médio do litro do diesel nos postos de combustíveis do país subiu 2,62% em uma semana e é vendido por R$ 7,45, mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Possível ataque terrestre no Irã

Ainda neste domingo, o Irã disse estar pronto para reagir a um possível ataque terrestre dos Estados Unidos e acusou Washington de preparar uma ofensiva por terra enquanto, ao mesmo tempo, fala em negociações.

A declaração ocorre em meio a esforços diplomáticos de países da região, que se reúnem no Paquistão para tentar encerrar o conflito.

A reação ocorre após os Estados Unidos enviarem milhares de fuzileiros navais ao Oriente Médio. O primeiro de dois contingentes chegou na sexta-feira (27) a bordo de um navio de assalto anfíbio, segundo o Exército americano.

Um navio de assalto anfíbio é um tipo de navio militar projetado para levar tropas, veículos e aeronaves até a costa e lançar uma invasão a partir do mar.

O jornal Washington Post informou que o Pentágono se prepara para operações terrestres no Irã, que poderiam incluir ações de forças especiais e tropas convencionais. Ainda não há confirmação de que o presidente Donald Trump autorizará esse plano.

O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que os EUA podem atingir seus objetivos sem tropas em solo, mas disse que o envio de forças amplia as opções do governo.

A guerra começou em 28 de fevereiro, com ataques dos EUA e de Israel contra o Irã, e rapidamente se espalhou pelo Oriente Médio.

Tentativas de negociação

O Paquistão tenta atuar como mediador entre Washington e Teerã e sedia negociações neste domingo. No sábado, o primeiro-ministro paquistanês conversou com o presidente iraniano.

O chanceler paquistanês também teve reuniões com representantes da Turquia e do Egito antes das conversas mais amplas.

Além disso, há contatos militares em andamento. O chefe do Exército do Paquistão mantém diálogo com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, segundo fontes.

O Paquistão vem se consolidando como um importante canal diplomático no conflito, por manter relações próximas tanto com Teerã quanto com Washington.

A Turquia também trabalha, junto a outros países, em uma proposta para reabrir o Estreito de Ormuz — medida considerada essencial para reduzir as tensões.

Os Estados Unidos apresentaram recentemente um plano de cessar-fogo com 15 pontos, que incluía a reabertura do estreito e limites ao programa nuclear iraniano. O Irã rejeitou a proposta e apresentou suas próprias condições.

Ataques continuam

Enquanto as negociações avançam lentamente, os combates seguem intensos.

Neste domingo (29), a Adama, fabricante de insumos agrícolas e produtos para proteção de cultivos, informou que sua unidade Makhteshim, no sul de Israel, foi atingida por um míssil iraniano ou por destroços de um míssil, mas que não houve registro de feridos.

amazonianarede

Por Redação g1