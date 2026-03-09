Preço da gasolina volta a subir em Manaus e chega a R$ 7,29

Reajuste foi percebido desde as primeiras horas da manhã e, segundo consumidores e revendedores, não houve aviso prévio sobre a mudança nos valores.

O preço da gasolina voltou a subir em postos de combustíveis de Manaus neste sábado (7). Em alguns estabelecimentos, o litro da gasolina comum passou de R$ 6,99 para R$ 7,29, aumento de cerca de 30 centavos em um dia. Já a gasolina aditivada chegou a R$ 7,49.

O reajuste foi percebido desde as primeiras horas da manhã e, segundo consumidores e revendedores consultados pela Rede Amazônica, não houve aviso prévio sobre a mudança nos valores. Até a publicação desta reportagem, a Refinaria da Amazônia não havia informado oficialmente o motivo do aumento.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que o preço médio da gasolina em Manaus já vinha em alta desde o início de 2026. Na primeira semana de janeiro, o preço médio do litro chegou a R$ 6,98, segundo levantamento da ANP.

No ranking nacional daquele período, Rio Branco, no Acre, liderava com gasolina a R$ 7,24, seguida por Porto Velho, em Rondônia, com R$ 7,09. Manaus aparecia em terceiro lugar, com média de R$ 6,98 por litro.

A capital amazonense também registrava um dos etanóis mais caros do país, com média de R$ 5,49, empatada com Porto Velho.

Especialistas apontam que fatores como custos logísticos na região, preços nas refinarias e impostos estaduais, como o ICMS, ajudam a explicar os valores mais altos na região Norte.

Alta também é registrada em outras capitais

O aumento no preço dos combustíveis também foi observado em outras cidades do país. Em Salvador, por exemplo, após reajustes para distribuidoras, o litro da gasolina chegou a R$ 6,99 em alguns postos.

Já em São Luís, o Instituto de Promoção e Defesa do Consumidor do Maranhão (Procon-MA) chegou a notificar postos após denúncias de aumento de até R$ 0,15 no litro do combustível.

Na sexta-feira (6), o levantamento semanal da ANP indicou que o preço médio da gasolina no Brasil passou de R$ 6,28 para R$ 6,30. No mesmo período, o diesel subiu de R$ 6,03 para R$ 6,08.

Entidades do setor apontam que a alta pode estar relacionada a fatores externos. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), que representa cerca de 30% do mercado, afirmou, por meio de nota, que oscilações no preço internacional do petróleo, influenciadas por conflitos no Oriente Médio, podem pressionar os valores no Brasil.

amazonianarede

Por Jucélio Paiva, Rede Amazônica, g1 AM