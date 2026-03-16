Por que os EUA não conseguem liberar e proteger o estreito de Ormuz?

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução/Nasa/Reprodução/White House) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/por-que-os-eua-nao-conseguem-liberar-e-proteger-o-estreito-de-ormuz/

Rota marítima é essencial para o fluxo de petróleo, que vem enfrentando disparada nos preços

EUA – Os Estados Unidos “não estão preparados” para escoltar navios petroleiros pelo Estreito de Ormuz, afirmou um alto funcionário do governo americano à agência Al Jazeera. Enquanto isso, o Irã segue bloqueando parcialmente a rota, essencial para o fluxo do petróleo.

O fechamento fez com que os preços da commodity disparassem nos últimos dias. A escolta das embarcações, uma possibilidade que já foi levantada pelo presidente americano, Donald Trump para que consigam passar pela via marítima, se apresenta cada vez mais como uma proposta de alto risco durante a guerra, apontam especialistas.

amazonianarede
Do R7 Portal d24am

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