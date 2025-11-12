Polo Industrial de Manaus tem maior faturamento da história: setembro bate recorde com R$ 20,07 bilhões

Número superam a marca anterior de R$ 19,4 bilhões (de maio) e indicam crescimento no acumulado de 10,45% em relação a igual período de 2024 (R$ 152,05 bilhões).

O Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou em setembro o maior faturamento mensal de 2025 e da história dos Indicadores, alcançando R$ 20,07 bilhões. O resultado, que superou a marca anterior de R$ 19,4 bilhões (registrada em maio), ajudou a impulsionar o faturamento acumulado do PIM, que totalizou R$ 167,94 bilhões nos nove primeiros meses de 2025 – o que indica crescimento de 10,45% em relação a igual período de 2024 (R$ 152,05 bilhões).

A média mensal de empregos do PIM em 2025 (janeiro a setembro) é de 131.304, número 7,57% superior à média registrada em igual período de 2024 (122.063), entre trabalhadores empregados, efetivos, temporários e terceirizados.

Segmentos e produtos

Os principais subsetores do PIM em participação no faturamento, até setembro, foram:

Bens de Informática (20,9% de participação);
Duas Rodas (20,08%);
Eletroeletrônico (16,85%);
Químico (10,11%);
Mecânico (9,02%);
Termoplástico (8,79%);
e Metalúrgico (7,96%).

Já em termos de crescimento do faturamento na comparação entre janeiro e setembro de 2025 com igual período do ano passado, pode-se destacar, principalmente, o desempenho do Polo de Duas Rodas, com crescimento de 23,16%; Madeireiro, com 38,77%; e Vestuário e Calçados, com 38,37%.

Algumas linhas de produção que se destacaram no período de janeiro a setembro deste ano incluíram:

motocicletas, motonetas e ciclomotos, com 1.613.527 unidades produzidas e aumento de 16,58%;
aparelhos de barbear, com 1.499.015 unidades e aumento de 10,7%;
condicionadores de ar do tipo split system, com 4.698.309 unidades e aumento de 10,09%;
monitores com tela de LCD, para uso em informática, com 2.626.853 unidades e aumento de 9,63%;
tablets, com 1.303.703 unidades e aumento de 4,44%;
e bicicletas, inclusive, elétricas, com 306.378 unidades e aumento de 3,28%.

Avaliação

Para o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, os indicadores demonstram a maturidade do PIM, que consegue sustentar um crescimento robusto com elevados resultados de faturamento e geração de empregos.

“O mais importante é observar o quadro geral: crescemos o faturamento em mais de 10% no acumulado do ano e, fundamentalmente, sustentamos uma média de empregos 7,57% superior à do ano passado, firmemente acima dos 131 mil trabalhadores”, destacou.

Segundo o superintendente, o recorde de R$ 20 bilhões em setembro coroa esse desempenho.

“Isso é resultado da confiança do setor produtivo no modelo e da segurança jurídica proporcionada pelo Governo Federal. Estamos no caminho certo para fechar 2025 de forma muito positiva”, reforçou.

