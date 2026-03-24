Polo Industrial de Manaus inicia 2026 com faturamento de R$ 18,28 bilhões

Os dados constam nos Indicadores de Desempenho do PIM referente a janeiro de 2026

Manaus – OPolo Industrial de Manaus (PIM) iniciou o ano de 2026 apresentando o faturamento de R$ 18,28 bilhões em janeiro. Em dólar, o faturamento no primeiro mês foi de US$ 3.41 bilhões, representando o crescimento nominal de 6,86%, em comparação com janeiro de 2025 (US$ 3.19 bilhões).

Os dados constam nos Indicadores de Desempenho do PIM referente a janeiro de 2026, elaborado pela Suframa com base em informações declaradas, até o momento, por 529 empresas industriais. No mercado de trabalho, o Polo Industrial manteve estabilidade no nível de emprego, considerando a mão de obra efetiva, temporária e terceirizada das empresas com projetos aprovados pela Suframa, com 129.522 vagas. Os dados de movimentação de mão de obra em janeiro registraram 3.710 admissões, 3.118 demissões e saldo 592 empregos.

No comércio exterior, o desempenho das exportações foi um dos principais destaques do período. Em janeiro de 2026, o PIM exportou R$ 387,98 milhões, o que representa crescimento de 40,52% em comparação ao mesmo mês do ano anterior (R$ 276,11 milhões). Em dólar, o crescimento das exportações foi de 52,85%, na comparação das vendas externas de janeiro de 2026 (US$ 72.39 milhões) ante janeiro de 2025 (US$ 47.36 milhões).

De acordo com o levantamento, o segmento de Duas Roda se tornou o maior responsável pelo faturamento global do PIM, com 21,96% de participação. Depois vêm, respectivamente, os subsetores Eletroeletrônico com 15,82%; Bens de Informática, com 15,74%; e o Químico, com 12,70%. O faturamento mensal também registrou avanços relevantes em segmentos estratégicos. O subsetor de Duas Rodas apresentou crescimento de 11,77% em relação a janeiro de 2025, enquanto o segmento de Bebidas avançou 47,45% e o subsetor de Vestuário e Calçados teve expansão de 88,55%.

Em termos de volume de faturamento apresentado, os principais produtos fabricados pelo PIM em janeiro deste ano foram: motocicleta, motoneta e ciclomotores (R$ 3,3 bilhões e US$ 617.4 milhões); televisor com tela de cristal líquido e oled (R$ 1,8 bilhão e US$ 339.5 milhões); condicionador de ar do tipo split system (R$ 1,12 bilhão e US$ 209.5 milhões); placa de circuito montada para uso em informática (R$ 1,05 bilhão e US$ 196.6 milhões); e telefone celular (R$ 540,7 milhões e US$ 100.9 milhões).

“Os resultados de janeiro demonstram que o Polo Industrial de Manaus inicia 2026 com bases sólidas, combinando crescimento industrial, estabilidade no emprego e avanço das exportações. Fatos que demonstram e reforçam a competitividade e a relevância econômica do modelo Zona Franca para o Brasil”, analisou o superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro.

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Com informações da Assessoria Portal d24am