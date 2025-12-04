Polo Industrial de Manaus bate recorde pelo 2º mês consecutivo e fatura R$ 20 bi

O crescimento também aparece na geração de empregos. Somente no mês de outubro, foram 129.010 empregos diretos.

O Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou em outubro o maior faturamento mensal de 2025: R$ 21,46 bilhões. O resultado superou o recorde anterior de setembro, de R$ 20,07 bilhões. De janeiro a outubro, o faturamento acumulado chegou a R$ 189,53 bilhões, alta de 10,82% em relação ao mesmo período de 2024. Em dólar, o valor equivale a US$ 33,93 bilhões.

O crescimento também aparece na geração de empregos. Até outubro, o PIM manteve média mensal de 131.227 trabalhadores diretos — entre efetivos, temporários e terceirizados. O número representa aumento de 6,88% em relação ao mesmo período de 2024, quando a média foi de 122.785 postos.

Somente em outubro, o PIM contabilizou 129.010 empregos diretos.

Entre janeiro e outubro, os setores que mais contribuíram para o faturamento foram:

Bens de Informática (20,82%);

Duas Rodas (19,95%);

Eletroeletrônico (17,09%);

Químico (10,05%);

Mecânico (9,09%);

Termoplástico (8,76%);

Metalúrgico (7,91%);

Os segmentos que mais cresceram no período foram Vestuário e Calçados (41,23%), Relojoeiro (28,28%) e Duas Rodas (23,73%).

A produção também avançou. Entre janeiro e outubro, os principais destaques foram:

Relógios de pulso e de bolso: 7,3 milhões de unidades (+29,92%);

Motocicletas, motonetas e ciclomotos: 1,8 milhão de unidade (+17,71%);

Aparelhos de barbear: 1,6 milhão de unidade (+10,59%);

Monitores LCD: 2,9 milhões de unidades (+9,48%);

Tablets: 1,4 milhão de unidade (+3,74%);

Split: 5,2 milhões de unidades (+9,44%);

Split: 5,2 milhões de unidades (+9,44%);

O superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Bosco Saraiva, destacou que os números reforçam a força do modelo.

“Superar o recorde de faturamento mensal por duas vezes seguidas, em setembro e em outubro, demonstra a vitalidade do PIM. Mas o dado fundamental segue sendo o impacto social: 130 mil empregos diretos e garantindo renda para milhares de famílias.”, disse.

Por g1 AM