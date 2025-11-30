Polícia prende três presos que fugiram de cadeia no interior de Minas Gerais

Um quarto homem ainda é procurado; Fuga ocorreu na noite da última quinta-feira (27)

Belo Horizonte- Três dos quatro detentos que fugiram da penitenciária de Formiga, na região Centro-oeste do estado, a 193 km de Belo Horizonte, na noite da última quinta-feira (27), foram recapturados neste domingo, no município de Betânia, a quase 30km de distância do presídio. A operação contou com apoio da Polícia Militar e de policiais penais.

Minutos após a fuga, uma câmera de segurança registrou os quatro detentos caminhando juntos pela rua.

Segundo a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais), qualquer informação que possa auxiliar as forças de segurança na recaptura deste indivíduo pode ser repassada por meio do Disque Denúncia Unificado 181. A ligação é gratuita e sem a necessidade de se identificar.

Com informações da Record Minas*

Do R7 Portal d24am