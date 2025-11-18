Pleno do TCE-AM deve julgar 157 processos na sessão desta terça-feira (18)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem apreciar 157 processos na 36ª Sessão Ordinária, que será realizada a partir das 10h de terça-feira (18).

Do total de processos, 38 são referentes à pauta de adiados, que contém processos que retornam para julgamento após terem sido retirados de pauta em sessões anteriores, entre eles processos em que os conselheiros ou auditores de contas pediram vista.

Entre os 38 processos que retornam para apreciação estão 19 recursos, seis embargos de declaração, seis representações, quatro prestações de contas anuais, além de três fiscalização de atos de gestão.

Já a pauta do dia terá ao todo 119 processos, sendo 51 recursos, 27 representações, 13 embargos de declaração, 16 prestações de contas anuais, quatro fiscalizações de atos de gestão, três consultas, três tomadas de contas, uma denúncia e uma auditoria.

A sessão contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas o canal oficial do TCE-AM no YouTube.

amazonianarede

DICOM TCE-AM