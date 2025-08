Pleno do TCE-AM analisa 163 processos em sessão desta terça-feira (5)

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realiza nesta terça-feira, 5 de agosto, a 22ª Sessão Ordinária, com previsão de julgamento de 163 processos. A sessão terá início às 10h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas.

Na pauta, constam sete processos da pauta de adiados, aqueles que retornam à análise do Pleno após pedidos de vista em sessões anteriores e 156 itens referentes à pauta do dia.

Entre os processos previstos estão 56 recursos, 42 representações, 17 embargos de declaração, 16 prestações de contas anuais, além de auditorias de gestão fiscal, fiscalização e denúncias de irregularidades.

Dentre as prestações de contas que serão apreciadas, referentes a 2023, estão a da Fundação Centro de Controle de Oncologia – FCECON, de responsabilidade da sra. Maria Auxiliadora da Silva Silva; a da prefeitura municipal de Barreirinha; e a da Câmara Municipal de Santo Antônio do Içá, de responsabilidade do senhor Emanuel Nunes Magalhães, entre outras.

