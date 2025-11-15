PIB do Amazonas apresenta crescimento de 2% e estado é a 16ª maior economia do país

Dados divulgados nesta sexta-feira (14) mostram que a economia do Amazonas segue diversificada, com o setor de serviços sendo o principal motor, movimentando R$ 73,9 bilhões.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas chegou a R$ 161,7 bilhões em 2023, com crescimento de 2,05% em relação a 2022. Os dados, divulgados nesta sexta-feira (14) pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), mantêm o estado na 16ª posição entre as maiores economias do Brasil.

No ano anterior, o PIB do Amazonas foi de R$ 145,1 bilhões, com alta de 3,27%. O resultado foi puxado pela indústria de transformação, administração pública e crescimento dos setores financeiro e imobiliário.

CONTEXTO: Os números referentes a 2023 foram divulgados em 2025 porque o cálculo do PIB segue a metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), alinhada às recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU). O processo exige dois anos de intervalo entre o período analisado e a divulgação dos resultados.

A economia do Amazonas segue diversificada, com o setor de serviços sendo o principal motor da economia, movimentando R$ 73,9 bilhões.

Segundo o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, 2023 foi marcado por uma seca severa que dificultou a navegação e o transporte de cargas. Para reduzir os impactos, o governo estadual, em parceria com a iniciativa privada, instalou portos temporários e manteve o fluxo de mercadorias.

“O ano de 2023 foi atípico, em que tivemos uma seca prolongada e ficamos 50 dias sem receber um único navio vindo de fora de Manaus. O resultado disso foi um baque muito forte na nossa economia. Ainda assim, o PIB amazonense cresceu e chegou a R$ 161 bilhões, o que é muito positivo, com um crescimento de 2,05%, apesar de todos os pesares. Portanto, boa notícia”, destacou o secretário.

Contribuições

As maiores contribuições vieram da administração pública (R$ 27,8 bilhões), outros serviços (R$ 14,5 bilhões) e comércio e reparação de veículos (R$ 13,9 bilhões). Atividades imobiliárias cresceram 6,66% e o setor financeiro e de seguros avançou 9,46%.

A indústria cresceu 12,47% em 2023, somando R$ 55,1 bilhões. O destaque foi a indústria de transformação, que responde por mais de 80% do setor e 27,72% do PIB estadual.

O Polo Industrial de Manaus registrou alta de 2,21%, puxada por equipamentos de transporte e bebidas. A indústria extrativa teve leve crescimento e a construção civil avançou de forma moderada.

A agropecuária somou R$ 7,4 bilhões em 2023, equivalente a 4,6% da economia estadual. O setor segue importante para a geração de renda e emprego no interior.

Panorama nacional

No Brasil, o PIB chegou a R$ 10,9 trilhões em 2023, com alta de 3,24%. O resultado foi impulsionado pela safra recorde de grãos, melhora no mercado de trabalho e controle da inflação.

A composição foi de 59,18% em serviços, 22,14% em indústria, 6,02% em agropecuária e 12,65% em impostos sobre produtos.

São Paulo segue como maior economia do país, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Na Região Norte, o Amazonas é a segunda maior economia, atrás do Pará, que registrou R$ 254,5 bilhões. O PIB regional chegou a R$ 646,5 bilhões, 5,9% do total nacional.

amazonianarede

Por g1 AM