PF realiza operação contra suspeitos de crimes eleitorais no AM após R$ 800 mil serem achados em jatinho

Segundo a Polícia Federal, dinheiro estava em embalagens de encomendas em voo fretado pela prefeitura de Jutaí tendo como destino o município de Fonte Boa. Ação ocorreu na quarta-feira (11) e quinta-feira (12).

A Polícia Federal (PF) deflagrou a operação “Caixa Alta”, que investiga agentes públicos suspeitos de envolvimento em corrupção eleitoral nas eleições municipais de Jutaí, no interior do Amazonas. A ação policial ocorreu na quarta-feira (11) e nesta quinta-feira (12).

Segundo a PF, a investigação iniciou após RS 800 mil serem localizados dentro de um jatinho fretado no Aeroclube de Manaus, em setembro de 2024. O dinheiro estava em embalagens de encomendas, tendo como destino o município de Fonte Boa, no interior do estado, mas as investigações apontaram que que o voo haveria sido fretado pela prefeitura de Jutaí.

Na ação, os agentes cumpriram nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Jutaí e Manaus. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Eleitoral.

Durante a operação foram apreendidos dinheiro e aparelhos eletrônicos, mas a quantidade não foi divulgada.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de corrupção eleitoral (caixa dois), falsidade ideológica e lavagem de capitais.

amazonianarede

Por Lucas Macedo, g1 AM — Manaus