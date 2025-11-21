PF e polícia da Colômbia destroem 14 dragas de garimpo ilegal em região de fronteira da Amazônia

Operação coordenada entre Brasil e Colômbia destruiu dragas e equipamentos de garimpo ilegal na Amazônia. Nenhum suspeito foi preso devido à fuga pela fronteira.

A Polícia Federal, em parceria com a Polícia Nacional da Colômbia, destruiu 14 dragas de garimpo ilegal de ouro na região da fronteira entre Brasil e Colômbia, durante a Operação “Fronteira Dourada”. A operação ocorreu entre os dias 14 e 19 de novembro, no Rio Puruê, no Amazonas e o Rio Purê, na Colômbia. Assista ao vídeo acima.

Também foram destruídos seis rebocadores e diversos equipamentos utilizados na extração. A Polícia apreendeu quatro frascos de mercúrio. Cada draga está avaliada em cerca de R$ 8 milhões

De acordo com a Polícia Federal, não houve confronto durante a operação e ninguém foi preso. O prejuízo estimado ao garimpo passa de R$ 100 milhões.

A operação foi coordenada pelo Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI), e contou com a participação de policiais brasileiros e colombianos. Órgãos ambientais e militares também participaram da ação, como Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Exército Brasileiro e Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia | Centro Regional de Manaus (Censipam).

Os locais de garimpo ilegal foram identificados por imagens de satélite analisadas pelo CCPI.

O delegado da PF Paulo Henrique Oliveira Rocha, coordenador do CCPI, explicou a dificuldade da operação.

“A atuação, nesta região, que atravessa os territórios brasileiro e colombiano, evidencia uma dificuldade recorrente. Não podemos atuar em outro país sem autorização. Então, os criminosos se evadem. A ação coordenada entre Brasil e Colômbia é fundamental para impedir que continuem explorando ilegalmente a região”, disse.

O tenente-coronel Dayro Armando Arenas, da Polícia Nacional da Colômbia, destacou a importância do intercâmbio de informações, incluindo imagens de satélite e sobrevoos da Força Aérea Colombiana, para o sucesso da operação.

“Esse intercâmbio demonstra que podemos fortalecer a cooperação com as autoridades do Brasil, protegendo a Amazônia e combatendo delitos ambientais que afetam nossos recursos hídricos”.

Apreensões

Entre os equipamentos destruídos ou apreendidos durante a Operação “Fronteira Dourada” estão:

14 dragas

6 rebocadores

1 retroescavadeira

48 motores

7.800 litros de diesel

25 botijões de gás

3 cilindros de oxigênio

1 gerador

2 latas de fluido hidráulico (20 L cada)

32 galões de óleo 15W40 (20 L cada)

178 litros de gasolina

4 frascos de mercúrio

2 balsas de combustível

Segundo o CCPI, 120 policiais participaram da operação, sendo 30 brasileiros e 90 colombianos.

Wilzer Gonçalves, coordenadora territorial do ICMBio em Manaus, alertou sobre os impactos do garimpo ilegal na Amazônia, tanto no meio ambiente quanto nas populações tradicionais.

“Durante a pandemia, o garimpo se expandiu significativamente no Amazonas, trazendo impactos ambientais e sociais. Muitos garimpeiros passaram a recrutar populações tradicionais, oferecendo a atividade como fonte de renda e prejudicando o modo de vida dessas comunidades”.

Ela acrescentou que a prática não apenas destrói o ambiente, mas também ameaça a sobrevivência cultural das populações ribeirinhas e indígenas.

As investigações continuam para identificar os financiadores do garimpo ilegal na região.

amazonianarede

Por Lucas Macedo, Daniela Branches, g1 AM e Rede Amazônica — Manaus