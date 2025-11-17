PF apreende mais de R$ 26 mil em cédulas falsas escondidas em encomendas dos Correios em Manaus

De acordo com a PF, as operações ocorreram após análise de dados e identificação de objetos suspeitos no fluxo postal.

A Polícia Federal apreendeu mais de R$ 26 mil em cédulas falsas durante quatro ações realizadas na sexta-feira (14), em Manaus. O dinheiro estava em encomendas postais que foram interceptadas nos Correios.

De acordo com a PF, as operações ocorreram após análise de dados e identificação de objetos suspeitos no fluxo postal. As equipes inspecionaram os pacotes e encontraram valores de R$ 1 mil, R$ 5 mil e R$ 19,8 mil.

Entre o material apreendido havia notas de R$ 200, R$ 100, R$ 50, além de cédulas de R$ 20 e R$ 10. Todas estavam em bom estado de conservação e embaladas de forma a dificultar a detecção.

Ninguém foi preso durante as apreensões. A Polícia Federal informou que instaurou investigação para identificar os remetentes e destinatários das encomendas. O material será encaminhado à perícia para análise técnica.

Por g1 AM — Manaus