Pela 4ª vez Complexo Rei Pelé tem entrega adiada; chuva volta a ser culpada

Manaus – O aguardado e polêmico, Complexo Viário Rei Pelé, popularmente conhecido como ‘viaduto da morte’ devido a acidentes anteriores durante sua construção, teve sua entrega adiada pela quarta vez. A data de inauguração prevista para esta segunda-feira (16) foi adiada para o fim de junho.

A conclusão da obra no valor de R$ 82,8 milhões, foi adiada pela quarta vez pela Prefeitura de Manaus e os condutores ainda continua enfrentando dificuldades na mobilidade urbana, na avenida Autaz Mirim, entre as zonas norte e leste da cidade.

A informação foi confirmada pelo prefeito David Almeida (Avante), que justificou o novo atraso pela impossibilidade de prosseguir com os trabalhos finais sob as “condições climáticas adversas”. Duas pistas do Complexo Viário Rei Pelé foram liberadas a pista da Avenida Itaúba com acesso a Avenida Camapuã e a alça lateral da Avenida Camapuã para acesso a Avenida Grande Circular no sentido Terminal 4, no bairro São José.

A obra que deveria ser concluída em um ano e seis meses se arrasta há mais de dois anos e já foi alvo de diversas críticas pela demora e pelos acidentes em seu canteiro, é vista como essencial para desafogar o trânsito na região da bola do produtor, um dos pontos mais movimentados da cidade. No entanto, os constantes adiamentos têm gerado irritação e frustração entre os motoristas e motociclistas que trafegam diariamente pela avenida.

Após terceira morte no viaduto, familiares de Marcelo Augusto, 32, realizaram no dia 19 de maio, uma manifestação no viaduto intitulada ‘Justiça por Marcelo’. Eles cobraram da gestão municipal medidas para evitar mais acidentes no local.

Um carro de passeio, uma moto e um ciclista caíram na quinta-feira (12) dentro de uma cratera no canteiro de obras do Complexo. Segundo informações, as vítimas caíram no buraco por falta de sinalização adequada durante a forte chuva que atingiu a cidade.

Enquanto isso, o trânsito na área continua a ser um desafio para quem se arrisca a passar por lá.

